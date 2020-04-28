Минздрав выдал разрешение на исследование незарегистрированного фавипиравира при COVID-19

Разрешение на проведение исследования фавипиравира Минздрав выдал 23 апреля. Исследование III фазы будет проходить в 17 центрах. Протокол предусматривает оценку эффективности и безопасности препарата среди госпитализированных пациентов с COVID-19. Разрешение выдано АО «Институт химического разнообразия».

Данные о предшествующих исследованиях I–II фазы незарегистрированного препарата в реестре Минздрава отсутствуют. В 2013 году регулятор выдавал разрешение на оценку фавипиравира при гриппе по сравнению с плацебо в России. Среди организаций указаны: MDVI LLC и контрактно-исследовательская организация «ППД Девелопмент».

«ФВ» отправил запрос АО «Институт химического разнообразия».

Препарат favipiravir одобрен с ограничениями в 2014 году в Японии. Его применение возможно в случае гриппа, штаммы которого устойчивы к другим противовирусным препаратам. Как ранее сообщала компания-производитель Fujifilm Group («Фуджифилм Груп»), favipiravir никогда ранее не распространялся на рынке и не был доступен в японских и зарубежных аптеках и больницах.

По данным Yicai Global, срок действия патента истек в августе 2019 года.

Также известно, что клинические исследования favipiravir при COVID-19 начались в Японии, странах EC, США, Китае, Таиланде, Египте и Бразилии.

Елена Воронина

Маргарита Грошева

pharmvestnik