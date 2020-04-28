Sanofi завершила квартал с ростом финансовых показателей

В I квартале 2020 года финансовые показатели Sanofi выросли за счет препарата «Дупиксент» (дупилумаб).
Чистая прибыль Sanofi («Санофи») составила 1,68 млрд евро против 1,14 млрд евро за аналогичный период 2019 года, сообщает MarketWatch.
Чистая нераспределенная прибыль составила 2,04 млрд евро по сравнению с 1,76 млрд евро годом ранее. Нераспределенная прибыль на акцию увеличилась на 15,6% и составила 1,63 евро при постоянных валютных курсах.
Квартальный объем продаж составил 8,97 млрд евро. В I квартале 2019 года этот показатель равнялся 8,39 млрд евро.
По прогнозу компании, в 2020 году рост нераспределенной прибыли на акцию составит 5% при постоянных валютных курсах.
Как отметил исполнительный директор Sanofi Пол Хадсон, он уверен, что компания сможет справиться с трудностями, связанными с пандемией коронавирусной инфекции.
Илья Дугин
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