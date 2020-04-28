Лонч нового препарата для лечения болезни Паркинсона отложен из-за COVID-19

В компании Neurocrine Biosciences Inc («Нейрокрайн Байосайенсиз Инк.») решили отложить вывод на рынок препарата Ongentys для лечения болезни Паркинсона (БП) еще до того, как он был одобрен регулятором, пишет Reuters.

Сейчас неподходящее время для лонча неврологического препарата, считает генеральный директор Neurocrine Кевин Горман.

Ongentys (opicapone) способствует продлению действия препарата леводопа, стандарта лечения БП.

Большинство пациентов с БП получают леводопу. По мере прогрессирования заболевания эффективность препарата снижается, поэтому требуется дополнительная терапия.

Заявленная цена месячного курса Ongentys составит менее 670 долл. Примерно столько же стоят аналогичные препараты, обращающиеся на рынке.

Для обеспечения будущих поставок препарата Neurocrine заключила договор о партнерстве с португальской компанией BIAL Portela & Ca SA («БИАЛ Портела & Ка. СА), сообщил Горман.

В компании рассчитывают, что 500–750 тыс. пациентов с БП, получающих леводопу, будут получать Ongentys в качестве дополнительной терапии.

По прогнозу аналитика компании Citigroup Нины Битритто-Гарг, пиковый объем продаж Ongentys в США составит 300 млн долл.

Татьяна Кублицкая

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