Больницы потребовали у участников клинических исследований отрицательные тесты на COVID

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям раскритиковала запрет, который ввели клиники для пациентов – участников клинических исследований. Медучреждения отказывают им в посещениях без справки об отсутствии COVID 19. Так поступили в медицинском университете им. акад. И.П. Павлова в Санкт-Петербурге и в НМИЦ Н.Н. Блохина. Это нарушает право пациентов на медицинскую помощь, указывают эксперты.

АОКИ назвала дискриминационным требование к участникам клинических исследований о предъявлении отрицательного теста на COVID-19 для допуска в клиники. Это подвергает пациентов дополнительному неоправданному риску и при этом совершенно не гарантирует защиту других посетителей медицинского учреждения от заражения. Об этом говорится в официальном заявлении организации от 27 апреля, которое есть у «ФВ».

Участники исследований – пациенты, имеющие различные хронические заболевания и зачастую ослабленный иммунитет. Сдача теста сопровождается дополнительными контактами, что повышает вероятность инфицирования, указано в заявлении.

Кроме того, сам по себе отрицательный тест не гарантирует, что человек не является носителем коронавирусной инфекции, напоминает АОКИ. Заражение может произойти и после проведения теста. К тому же есть проблема ложноотрицательных результатов тестирования.

Кто запретил? Сначала такой приказ издал ректор Первого Санкт-Петербургского государственного медуниверситета им. акад. И.П. Павлова. В начале апреля он ввел запрет на «посещение пациентами – участниками клинических исследований (КИ) всех диагностических подразделений университета, за исключением онкологических пациентов, имеющих справку о прохождении теста на новую коронавирусную инфекцию COVID-19, полученную не ранее, чем за два дня до визита». Копия документа есть у «ФВ». Затем аналогичные устные распоряжения стали давать другие учреждения онкологического профиля Северной столицы. 21 апреля 2020 г. зам. директора ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России в Москве также выпустил приказ, согласно которому всем пациентам, участвующим в КИ, при очередных визитах в центр необходимо иметь результаты тестов на новый коронавирус, действительные в течение 7 календарных дней. Копия документа также есть у «ФВ».

Государство в целом и отдельные организации в частности вправе вводить превентивные меры для ограничения распространения инфекции, соглашается АОКИ. Но Ассоциации не известны случаи, когда кто-либо еще связывал допуск к медицинским услугам с результатами исследования на наличие вируса.

Дискриминационные требования не только уменьшают доступность медицинской помощи, но и нарушают права участников клинических исследований, ведут к пропуску плановых визитов, а значит, к нарушению протоколов и возможному исключению российских пациентов из программ клинических исследований. При этом для многих пациентов (особенно онкологических) в нашей стране участие в международных программах клинических исследований является единственным шансом на продление жизни, резюмирует АОКИ.

Екатерина Погонцева

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