Первый в России дженерик гимекромона исследован с помощью адаптивного дизайна

Группа компаний «Пробиотек» успешно завершила исследование биоэквивалентности первого дженерика гимекромона – препарата для лечения дисфункции желчного пузыря.

Подобное исследование проводится в России впервые, поэтому у специалистов не было начальных данных о внутрииндивидуальной вариабельности, рассказал директор группы компаний «Пробиотек» Владимир Писарев. Был подготовлен адаптивный дизайн, который позволил не только оптимизировать число добровольцев, но и в 3 раза сократить бюджет исследования.

Для определения метаболитов гимекромона в крови в биоаналитической лаборатории НПЦ «Пробиотек» была разработана высокочувствительная методика на основе жидкостной хроматографии с тандемным масс-спектрометрическим детектированием, добавил он.

Новый метод был валидирован и позволил точно и достоверно определить концентрацию гимекромона у каждого добровольца. На основе этих данных специалисты рассчитали фармакокинетические параметры и подтвердили гипотезу о биоэквивалентности дженерика и препарата сравнения.

«Мы рады, что помогаем российским производителям выпускать на рынок дженерики препаратов нового поколения, и поддерживаем программу импортозамещения Правительства РФ, – подчеркнул Владимир Писарев. – В процессе исследования мы не выявили побочных эффектов от применения препарата».

Отчет «Пробиотек» принят в Минздраве РФ без замечаний, препарат зарегистрирован и уже доступен пациентам, резюмировал он.

Источник: ГК «Пробиотек»

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