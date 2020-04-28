Эксперты прогнозируют масштабное сокращение количества аптек

Эксперты прогнозируют сокращение количества аптек из-за экономического кризиса на фоне пандемии. По предварительным прогнозам, в связи с экономическим коллапсом тысячи аптек могут покинуть рынок.

Экономический кризис приведет к массовому сокращению аптечных точек – к такому выводу пришли эксперты на онлайн-саммите «Реалии аптечного бизнеса в условиях пандемии», организованном infor-media.

«Банкротства будут – сомнений нет. Многие люди потеряли работу, они не смогут приносить деньги в аптеки. Вероятнее всего, начнутся проблемы с платежной дисциплиной, и количество аптек может сократиться», — заявил генеральный директор ЗАО ЦВ «ПРОТЕК» Дмитрий Погребинский.

Аптечные сети уже начали принимать антикризисные меры. Сейчас самое главное для сетей – экономить деньги, не потерять ликвидность и не уйти в кассовые разрывы, отметил генеральный директор сети «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой.

Как аптеки справляются с кризисом? Когда банкротства аптечных сетей станут ощутимыми? Ответы на эти вопросы читайте в материале «Аптеки вступили в борьбу за выживание».

Руслан Мавлиханов

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