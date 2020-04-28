Яндекс анонсировал запуск нового сервиса «Аптеки»

Яндекс в ближайшее время запустит новый сервис Яндекс.Аптеки. Он позволит пользователям искать и бронировать лекарства в аптеках, а после принятия соответствующих нормативных актов – заказывать их с доставкой службой такси на дом или в офис.

В скором времени на фармацевтическом рынке России появится еще один онлайн-сервис поиска и бронирования лекарственных препаратов. Точная дата лонча не анонсирована. Главное конкурентное преимущество Яндекс.Аптеки – максимальный охват аудитории. Об этом сообщил руководитель проекта Вячеслав Горлицкий в ходе ежегодной конференции по digital-маркетингу в фарминдустрии Russian Digital Primax, которая прошла сегодня в режиме онлайн.

Большой плюс нового сервиса – его «сквозной» характер, добавил Вячеслав Горлицкий. То есть трафик на Аптеки будет обеспечиваться с других многочисленных площадок компании. В первую очередь таких, как Яндекс.Здоровье, Яндекс.Карты и, как только будут приняты соответствующие законодательные акты, Яндекс.Такси.

Техническая сторона проекта продумана таким образом, чтобы в нем могли участвовать аптеки с самым разным уровнем информатизации.

Фармпроизводители смогут размещать на новой площадке свою рекламу, а также получать ценную аналитику – как потребители ищут лекарство, какие запросы делают, сколько из них в итоге совершают покупки.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik