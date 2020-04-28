Президент поручил подготовить график разработки вакцин для профилактики COVID-2019

Владимир Путин поручил подготовить план-график разработки вакцин для профилактики COVID-2019 и утвердить клинические рекомендации по лечению этой инфекции.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями медицинского сообщества 20 апреля. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, правительству поручено до 30 апреля представить президенту план-график разработки вакцин для профилактики COVID-2019, государственной регистрации этих вакцин с применением ускоренной процедуры и запуска их в промышленное производство.

До 15 мая необходимо принять меры по проведению медикаментозной профилактики (с учетом имеющегося международного опыта) в отношении медицинских работников и иных лиц, контактирующих с больными COVID-2019.

Минздраву России поручено обеспечить разработку и утверждение медицинскими профессиональными некоммерческими организациями клинических рекомендаций по лечению COVID-2019 с учетом имеющегося опыта оказания медицинской помощи больным такой инфекцией.

kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Елена Сидорова

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