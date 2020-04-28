CEPI спрогнозировала доступ к вакцине от коронавируса в этом году

Вакцина против COVID-19 может быть доступна для уязвимых групп, в частности медработников, уже в этом году, сообщает Коалиция за инновации в сфере готовности к эпидемиям (CEPI), сообщает портал medvestnik.ru со ссылкой на Bloomberg.

Изначально CEPI предполагала, что вакцина будет готова в течение 12–18 месяцев. В этой оценке не учитывалась возможность совместной работы компаний для ускорения процесса, считает глава организации Ричард Хачетт (Richard Hatchett).

По его словам, несколько вакцин, разработку которых поддерживает CEPI, могут войти во вторую фазу клинических исследований к концу весны или началу лета. Если будет доказана их эффективность и безопасность, первые из них могут быть доступны в 2020 году. Скорее всего, они будут использоваться в экстренных случаях у определенных лиц с риском заражения, прежде чем начнется более широкое применение.

CEPI планирует наладить производство вакцины против коронавируса во всех регионах мира и ведет переговоры с организациями, которые помогают закупать и распространять вакцины в развивающихся странах.

Коалиция спонсирует девять различных проектов по разработке вакцин, отмечает издание. Организация сотрудничает с компаниями, в том числе с Moderna и Inovio Pharmaceuticals, разработки которых вступили в клинические исследования.

Анастасия Теслина

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