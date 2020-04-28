«Генериум» получил лицензию на производство БМКП

27 апреля Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения выдала первую в России лицензию № ФС-99-05-000001 на производство биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) акционерному обществу «Генериум».

Лицензия позволит сделать прорыв в области регенеративной медицины, которая сегодня стремительно развивается. Основная ее задача – восстановление, замена и/или восстановление функции пораженных болезнью органа или ткани в тех случаях, когда собственные регенераторные возможности организма не способны обеспечить восстановление/заживление дефекта. Методы регенеративной медицины направлены на терапию тяжелых социально значимых заболеваний с высоким уровнем инвалидизации, а также на заполнение терапевтических ниш с высокими неудовлетворенными потребностями.

Основные сегменты рынка регенеративной медицины – продукты тканевой терапии и клеточной терапии, биомедицинские клеточные продукты, представляющие собой культивированные клетки человека. Именно эти направления становятся драйвером научно-исследовательской деятельности российских и зарубежных научных центров, объединяющих вокруг себя ученых и клиницистов всего мира. Первая производственная площадка «Генериум» была создана в 2014 году. Реализация проекта базировалась на глубоком изучении мирового опыта и организована в строгом соответствии с международными стандартами.

В рамках действующей лицензии компания «Гегнериум» планирует вести разработки и осуществлять производство ряда уникальных аутологичных, аллогенных и комбинированных БМКП, а также средств персонализированной терапии и диагностики, в том числе направленных на борьбу с пандемией COVID-19.

«Клеточные технологии – самые современные инструменты персонализированной медицины, – подчеркнул первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб. – Наличие уникальной инфраструктуры российских биотехнологических предприятий делает их центром притяжения для представителей международной фарминдустрии и ученых из различных областей науки – медиков, биологов, физиков, инженеров, химиков, IT-специалистов, математиков, а также позволяет оперативно решать самые сложные государственные задачи в области здравоохранения наших граждан. Промышленная тканевая инженерия становится реальностью».

«Мировые биотехнологии в области регенеративной медицины находятся на стадии взрывного роста и инвестирования, – отметил проф., генеральный директор АО «Генериум» Дмитрий Кудлай. – Умение человека управлять внутри- и внеклеточными процессами помогает сегодня создавать технологии для решения самых сложных задач в лечении пациентов с тяжелыми болезнями или травмами. Первая в стране лицензия промышленного производства биомедицинских клеточных продуктов дает России возможность реализовать ряд сложных передовых проектов, в том числе направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. В стране началась эра клеточных технологий».

«Регенеративная медицина – это не новая технология в медицине, а другая медицина, – заявил декан факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, академик РАН Всеволод Ткачук. – Развиваются методы модификации клеток и редактирования их генома. Есть перспектива появления новой терапии, которая будет направлена не только на регуляцию живых клеток, но и на выращивание новых клеток, тканей, структур в нашем организме. С появлением первой промышленной лицензии компании «Генериум» мы понимаем, что регенеративная медицина имеет перспективы стать новой эффективной отраслью российской медицины для лечения самых тяжелых заболеваний человека, неизлечимых другими средствами».

Источник: АО «Генериум»

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