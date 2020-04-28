Крупнейшие фармпредприятия Индии возобновили работу

Крупнейший в Азии кластер фармпроизводства в индийском Бадди, штат Химачал-Прадеш, возобновил работу. Расположенные в кластере предприятия отвечают за 35–40% общего объема выпуска лекарств в Индии.

Ранее сообщалось о приостановке работы 50 крупнейших фармпредприятий в Бадди после того, как регион был объявлен зоной сдерживания распространения COVID-19.

Для перезапуска работы предприятий на полную мощность правительство Индии приняло определенные меры. Было разрешено однократное перемещение персонала из штата Чандигарх в Бадди, чтобы полностью обеспечить потребность в рабочей силе, сообщает FiercePharma со ссылкой на Business Standard. Возобновилось движение людей внутри штата Химачал-Прадеш, где находится фармкластер Бадди.

В Бадди расположены предприятия ряда крупнейших мировых производителей дженериков и АФС. Некоторые из них приостанавливали работу частично или полностью, в т.ч. заводы компаний Sun Pharma («Сан Фарма»), Abbott Laboratories («Эбботт Лэбораториз») и Dr. Reddy’s («Д-р Редди’с»). После отмены ограничений в США могут перестать беспокоиться относительно дефицита поставок дженериков и АФС из Индии.

Татьяна Кублицкая

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