Аптечные продажи с начала года выросли почти во всех регионах

Аптечные продажи лекарств в России за первые 16 недель 2020 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 10% и составили 336,6 млрд руб. В упаковках рост был на 6%, всего продано 1,76 млрд упаковок.

Согласно данным еженедельного мониторинга розничных продаж ЛС аналитической компании AlphaRM, недельные продажи в период с 13 по 19 апреля 2020 года снизились на 1% в рублях и на 2% в упаковках относительно аналогичного периода 2019 года. Отрицательная еженедельная динамика объема аптечных продаж продолжается с 13-й недели.

Лидирующими брендами в стоимостном выражении на 16-й неделе 2020 года стали «Ксарелто», «Ингавирин» и «Детралекс». Несмотря на падение продаж на 16-й неделе бренда «Детралекс», в целом за 16 недель текущего года он показывает прирост относительно 16 недель 2019 года на 12%.

Бренды-лидеры по продажам в натуральном выражении за первые 16 недель 2020 года также показывают положительную динамику прироста: «Цитрамон п» +20%, «Хлоргексидин» +83%, «Парацетамол» +113% к аналогичному периоду 2019 года.

Регионами-лидерами по количеству продаж по-прежнему остаются Москва (+1% к 16-й неделе 2019 года), Московская область (+22% к 16-й неделе 2019 года), Краснодарский край (-1% к 16-й неделе 2019 года), Свердловская область (0% к 16-й неделе 2019 года) и Санкт-Петербург (-7% к 16-й неделе 2019 года).

Если рассмотреть аптечные продажи ЛС в этих регионах за весь 2020 год, то отрицательная динамика наблюдается только в Свердловской области (-2%), остальные регионы показывают двузначную положительную динамику относительно продаж за 16 недель 2019 года.

Фото: unsplash.com

pharmvestnik