«ФК Пульс» продолжит развитие логистического направления

Развитие 3PL-логистики — одно из приоритетных стратегических направлений бизнеса для «ФК Пульс» в 2020 году, сообщают в компании.

Как отмечают в «ФК Пульс», логистика компании представляет собой систему из 14 современных высокотехнологичных логистических центров по всей территории РФ. Активное применение IT-технологий обеспечивает тесное взаимодействие с партнерами на уровне учетных и складских систем. Обмен между IT-системами компании и партнеров осуществляется с использованием электронного документооборота.

Еще пару лет назад термин «логистика» многим ни о чем не говорил, да и сейчас не все смогут внятно объяснить, что это такое. А сегодня специалисты по логистике уже активно употребляют термин «3pl». С английского «thirdpartylogistics» он переводится как «логистика третьей стороны». Что же это подразумевает? • 1pl — «логистика одной стороны», когда компания хранит на собственном складе и перевозит свой товар собственным транспортом;

• 2 pl — «логистика двух сторон», когда владелец продукции привлекает для хранения, перевозки, таможенного оформления подрядчиков;

• 3 pl — подразумевает возможность одной компании предоставить полный комплекс логистических услуг с использованием как собственных, так и арендованных складских помещений и автопарка.

«Логичным шагом развития прямых контрактов у аптечных сетей стал поиск универсального логистического партнера, который мог бы обеспечить доставку товара до аптек по всей территории РФ, — рассказали в «ФК Пульс». — Просчитав свои операционные расходы, аптечные сети предпочли отдать логистические услуги на аутсорсинг, и мы откликнулись на запросы стратегических партнеров».

Необходимо было провести интеграцию сложных IT-эко-систем и операционных процедур на территории всей страны. Потребовались усилия проектных команд с обеих сторон, чтобы осуществить это в сжатые сроки. Менее чем за год сотрудники компании совместно с партнерами согласовали все юридические, технологические аспекты сотрудничества и адаптировали под запрашиваемые потребности IT-системы — как собственные, так и партнерские.

«С осени 2019 года мы запустили услуги 3pl в 12 регионах России с группой компаний АСНА, в рамках которой свою деятельность осуществляют более восьми тысяч аптечных учреждений, и другими федеральными аптечными сетями из числа топ-5», — рассказали в «ФК Пульс» . Подобный проект создан в компании и для производителей. Сейчас он находится в пилотной стадии и в 2020 г. будет реализован.

В «ФК Пульс» напомнили, что «компания предлагает полный комплекс логистических услуг (размещение на хранение, сборку и доставку до аптеки) по всей территории России — от Калининграда до Анадыря, доставляя лекарственные препараты в самые удаленные точки страны».

Источник: ФК «Пульс»

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