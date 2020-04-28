Росздравнадзор закрыл в Москве подпольное производство препаратов «от коронавируса»

Сотрудники территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно с представителями правоохранительных органов посетили медицинскую организацию, где в арендованном кабинете иностранный гражданин принимал россиян и иностранцев, убеждая их в том, что произведенные им препараты являются эффективными при лечении различных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.

В ходе проверки в помещении обнаружено нелегальное производство и склад препаратов неустановленного происхождения, имеющих признаки отсутствия регистрации на территории России.

Административное расследование продолжается.

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