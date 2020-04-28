«  
  »

Росздравнадзор закрыл в Москве подпольное производство препаратов «от коронавируса»

Иностранный гражданин нелегально производил  в Москве препараты и предлагал лечить ими различные заболевания, в том числе коронавирусную инфекцию.

Сотрудники территориального органа Росздравнадзора по  Москве и Московской области совместно с представителями правоохранительных органов посетили медицинскую организацию, где в арендованном кабинете иностранный гражданин принимал россиян и иностранцев, убеждая их в том, что произведенные им препараты являются эффективными при лечении различных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.

В ходе проверки в помещении обнаружено нелегальное производство и склад препаратов неустановленного происхождения, имеющих признаки отсутствия регистрации на территории России.

Административное расследование продолжается.

pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Апрель 28, 2020 | Просмотров: 94