Росздравнадзор закрыл в Москве подпольное производство препаратов «от коронавируса»

Иностранный гражданин нелегально производил в Москве препараты и предлагал лечить ими различные заболевания, в том числе коронавирусную инфекцию.
Сотрудники территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно с представителями правоохранительных органов посетили медицинскую организацию, где в арендованном кабинете иностранный гражданин принимал россиян и иностранцев, убеждая их в том, что произведенные им препараты являются эффективными при лечении различных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.
В ходе проверки в помещении обнаружено нелегальное производство и склад препаратов неустановленного происхождения, имеющих признаки отсутствия регистрации на территории России.
Административное расследование продолжается.