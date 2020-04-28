NC Logistic поставит оборудование для Департамента здравоохранения Москвы

В рамках госконтракта компания NC Logistic разработала программно-аппаратный комплекс сканирования идентификатора потребительской упаковки лекарств для Департамента здравоохранения Москвы. Инновационное оборудование позволяет поточным методом производить контроль, отбраковку и агрегацию лекарственных препаратов.

С введением ИС МДЛП трудоемкость приемки маркированной продукцией неизбежно возрастет. Оптимизировать складские процессы возможно с помощью автоматизированного средства считывания кодов.

«Мы разработали программно-аппаратный комплекс сканирования sGTIN, который обеспечивает тотальный контроль произведенных лекарственных средств и исключает возможность попадания фальсифицированной продукции в аптеки, — рассказал управляющий директор NC Logistic Гарольд Власов. — Уникальность оборудования заключается в скоростном поточном методе контроля чтения DATA-matrix кодов, отбраковки и агрегации лекарственных препаратов. Его эффективность позволяет увеличить производительность за счет регулирования скорости потока».

По мнению Гарольда Власова, оборудование будет актуально для 3-PL-оператора, СВХ, РЦ, аптечных сетей, оптовых складов и др.

pharmvestnik