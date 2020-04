Dr. Reddy’s и PharmaSpace запускают совместный пилотный проект NC Logistic поставит оборудование для Департамента здравоохранения Москвы » Япония одобрит remdesivir для лечения COVID-19 В случае успеха remdesivir станет первым одобренным средством для лечения SARS-CoV-2 в стране. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о том, что препарат remdesivir компании Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») будет одобрен в стране для лечения коронавирусной инфекции уже в мае, сообщает информационное агентство Kyodo. Remdesivir изначально разработан в качестве потенциальной терапии лихорадки Эбола. Клинические исследования препарата для лечения COVID-19, проводимые группой международных ученых, завершатся в конце апреля. Согласно данным одного из исследований, опубликованным в журнале New England Journal of Medicine, remdesivir показал эффективность почти у 70% из 53 пациентов с тяжелым течением заболевания. При этом у четверти из них наблюдались серьезные побочные эффекты, в т.ч. нарушение функции почек. По словам представителя японского подразделения Gilead Sciences, компания проводит клинические исследования препарата в стране с целью подтверждения его эффективности и безопасности. После получения заявки японский регулятор изучит ее в программе ускоренного рассмотрения. Кроме remdesivir в Японии проходят клинические исследования противогриппозного препарата Avigan (avipiravir) в качестве вероятного средства для лечения COVID-19. Они будут продолжаться до июня. Научное исследование в Китае показало потенциальную эффективность препарата. Производитель препарата – компания Fujifilm Toyama Chemical Co («Фуджифилм Тояма Кемикал Ко»), входящая в группу Fujifilm Holdings Corp. («Фуджифилм Холдингз Корп.»), планирует увеличить производство Avigan. Помимо этого японская компания Shionogi & Co («Сионоги энд Ко.» объявила о намерении приступить к клиническим исследованиям вакцины против коронавирусной инфекции в текущем году. Также компания будет разрабатывать лекарственные препараты для лечения COVID-19. Илья Дугин

