Dr. Reddy’s и PharmaSpace запускают совместный пилотный проект

Сотрудничество фармацевтической компании Dr. Reddy’s и маркетплейса прямых контрактов с аптечными сетями PharmaSpace начнется с мая 2020 года. Сейчас логистический партнер проекта ГК «Сантэнс» осуществляет формирование буферного стока лекарственных препаратов для того, чтобы уже в праздничные майские дни все аптеки, участвующие в пилоте, могли получить прямой доступ к офертам производителя.

Ценовые, ассортиментные, объемные и маркетинговые предложения от международного фармацевтического гиганта Dr. Reddy’s станут доступны российскому фармацевтическому ритейлу. Специальные условия для пользователей PharmaSpace будут транслироваться напрямую в их личные кабинеты. Отчетная информация для анализа продаж будет в режиме онлайн попадать к фармпроизводителю.

«Новая реальность обязывает нас искать инновационные решения на рынке для взаимодействия с аптеками и нашими потребителями. Мы подписали договор с «Сантэнс» для работы с интернет-платформой PharmaSpace, чтобы обеспечить широкую доступность препаратов компании Dr. Reddy’s для населения. От использования платформы мы ожидаем улучшенный уровень сотрудничества с ритейлом и достойную бизнес-отдачу. Сейчас как никогда важна качественная логистика и работа со спросом 24 часа в сутки, что и позволяет сделать новая система», — отметил генеральный директор «ООО Др. Редди’c Лабораторис» Дмитрий Советкин.

«Уверен, пилот пройдет успешно, и мы перейдем к постоянному взаимовыгодному сотрудничеству, — добавил генеральный директор ГК «Сантэнс» Андрей Осипов. — Как логистический партнер мы готовы к такому формату взаимодействия».

«Дмитрий Советкин и компания Dr. Reddy’s давно и успешно развивают лекарственное обеспечение российского рынка и рынка стран ЕАЭС, — подчеркнул генеральный директор компании «Лекарственная экосистема» PharmaSpace Герман Иноземцев. — Мы знакомы многие годы, и мне было важно, чтобы именно эта компания одной из первых смогла пожать плоды нового и эффективного проекта PharmaSpace. Уверен, что и нашим партнерам в российской фармрознице данный пилот принесет дополнительную и так сейчас необходимую возможность развивать наш фармацевтический ритейл».

О компании Dr.Reddy’s

Компания Д-р Редди’с Лэбораториз Лтд. (NYSE: RDY) – международная интегрированная фармацевтическая компания, деятельность которой направлена на улучшение здоровья людей за счет предоставления доступных инновационных лекарственных препаратов.

Компания ведет свой бизнес в трех направлениях: фармацевтические услуги и активные субстанции, международные дженерики и патентованные препараты, которые вместе представляют широкий портфель продуктов и услуг. В своей деятельности компания фокусируется на таких терапевтических областях, как гастроэнтерология, неврология, онкология, дерматология, аллергология, педиатрия, лечение боли и диабета. Основными рынками для компании являются Индия, США, Россия и Европа.

Источник: ГК «Сантэнс»

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