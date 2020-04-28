Министром здравоохранения Калужской области назначен главный хирург региона

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша отправил в отставку и. о. министра здравоохранения региона Наталью Огородникову и назначил исполнять обязанности главы регионального Минздрава главного хирурга области Алана Цкаева. Огородникова временно руководила ведомством с начала марта 2020 года.

«Первоочередная задача для нового и. о. министра – наладить работу министерства и системы здравоохранения Калужской области в сложных условиях распространения коронавирусной инфекции», – прокомментировал кадровую перестановку Шапша. В области по состоянию на 28 апреля выявлено 706 пациентов с коронавирусной инфекцией, 30 из которых выздоровели, 12 – скончались.

Ранее Калужская область была названа премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в числе тех, где медленно используют средства, выделенные на перепрофилирование коек под больных COVID-19.

Заместитель министра здравоохранения Калужской области Наталья Огородникова была назначено и. о. главы Минздрава в начале марта 2020 года, после того как Константин Баранов, руководивший ведомством с сентября 2016 года, попал в ДТП. Сообщалось, что его жизни ничего не угрожает.

Накануне на фоне распространения коронавируса наряду с другими региональными министрами здравоохранения своего поста лишился руководитель Ставропольского Минздрава Виктор Мажаров. Ранее, 22 апреля, на ситуацию с низкой подготовкой в коечного фонда для приема больных с коронавирусом в регионе обратил внимание министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Наталья Огородникова в 2001 году окончила Смоленскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело». С 2003 по 2014 годы работала врачом-кардиологом в Калужской областной клинической больнице, затем до 2017 года – главным специалистом отдела организации медицинской помощи и информатизации в региональном Минздраве, а в феврале 2017 года была назначена заместителем министра здравоохранения области.

Алан Цкаев – главный хирург Калужской области, заслуженный врач РФ. После окончания Северо-Осетинской государственной медицинской академии в 1987 году переехал в Калужскую область и четыре года работал в Людиновской ЦРБ, затем – на кафедре госпитальной хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Цкаев заведовал хирургическим отделением Медицинского центра Управления делами мэра и Правительства Москвы, а в 2013 году назначен главным врачом Калужской областной клинической БСМП им. К.Н. Шевченко.