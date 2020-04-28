Владимир Путин: дефицит средств защиты для врачей сохраняется

Президент РФ Владимир Путин заявил о сохраняющемся дефиците средств индивидуальной защиты для медиков по целому ряду позиций, несмотря на ощутимый рост собственного производства и крупные поставки медизделий из-за рубежа. Президент РФ Владимир Путин заявил о сохраняющемся дефиците средств индивидуальной защиты для медиков по целому ряду позиций, несмотря на ощутимый рост собственного производства и крупные поставки медизделий из-за рубежа.

По словам президента, в марте 2020 года в России выпускалось 60–70 аппаратов искусственной вентиляции легких, в апреле – больше 800 единиц, в мае планируется выпустить более 2,5 тысячи ИВЛ. Кроме того, в 10 раз было увеличено производство медицинских масок – с 800 тысяч в сутки в марте до 8,5 млн штук в апреле.

Было развернуто производство защитных костюмов для врачей: в январе 2020 года в России производилось 3 тысячи единиц в сутки, в апреле – 100 тысяч единиц, далее планируется наращивание мощности до 150 тысяч единиц в сутки.

«По сравнению с тем, что нужно сейчас, все еще мало, недостаточно», – заявил президент, подчеркнув, что «дефицит по ряду позиций сохраняется», и поручив Минпромторгу РФ продолжить и организовать работу так, чтобы ежедневно наращивать производство. «Прощу обеспечить жесткий, постоянный контроль, максимально использовать промышленный потенциал регионов, малого и среднего бизнеса», – добавил Владимир Путин.

В апреле 2020 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров оценивал дефицит защитных костюмов в 300 тысяч единиц. Фонд развития промышленности (ФРП) начал выдавать займы предприятиям, выпускающим продукцию для борьбы с распространением коронавируса, включая СИЗ. Например, входящая в ГК «Ростех» корпорация «Росхимзащита» в Тамбовской области произведет 100 тысяч защитных костюмов для врачей-инфекционистов. На это ФРП выделил 489 млн рублей.