РФПИ ведет переговоры об участии в объединении Alium и «Синтеза»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет «активное обсуждение со всеми сторонами», участвующими в объединении фармактивов АФК «Система» – холдинга Alium и приобретенных недавно у Marathon Group заводов «Синтез» и «Биоком», – заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, в перспективе может быть создана компания, которая войдет в ТОП3 фармацевтического рынка. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет «активное обсуждение со всеми сторонами», участвующими в объединении фармактивов АФК «Система» – холдинга Alium и приобретенных недавно у Marathon Group заводов «Синтез» и «Биоком», – заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, в перспективе может быть создана компания, которая войдет в ТОП3 фармацевтического рынка.

Консорциум РФПИ, РКИФ и ближневосточных фондов стал владельцем 23-процентной доли в холдинге Alium после завершения его формирования. Доля ВТБ составила 38,5%, АФК «Система» – 26,3%. Alium был создан в результате объединения приобретенного «Системой» в конце 2018 года ФП «Оболенское» и принадлежащего группе Владимира Евтушенкова «Биннофарма».

В августе 2019 года была завершена сделка по приобретению АФК «Система» у Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова 46,5% акций курганского фармацевтического завода «Синтез» и 75,1% акций ставропольского «Биокома».

«Мы видим прекрасные возможности по реализации синергетических эффектов при их объединении с ФП «Оболенское» и «Биннофарм». Сделка позволит создать одну из крупнейших фармацевтических компаний в России с диверсифицированным продуктовым портфелем, опытным менеджментом, мощным производственным и научно-исследовательским потенциалом. Она также будет способствовать оптимизации затрат на маркетинг и продвижение, сокращению административных расходов, увеличению географического охвата продаж, что в совокупности обеспечит дальнейший рост стоимости доли АФК «Система» в этом бизнесе», – говорил тогда президент АФК «Система» Андрей Дубовсков (20 апреля 2020 года эту позицию в корпорации занял Владимир Чирахов). Совместный продуктовый портфель будет включать более 500 наименований, производственные мощности будут представлены шестью заводами Москве, Московской области, Кургане и Ставрополе.

По данным Vademecum, управление объединенной компанией может возглавить гендиректор «Фарм-Центра» Сергей Клыков.