ФНКЦ ФМБА занялся заготовкой донорской плазмы от переболевших COVID-19

Донорский центр способен принимать восемь доноров плазмы в день, при увеличении потока могут быть развернуты дополнительные мощности, сообщили в ФНКЦ.
ФНКЦ ФМБА России с начала апреля 2020 года перепрофилирован в инфекционный центр для приема больных с COVID-19.
Центр стал первым федеральным учреждением, участвующим в заготовке плазмы. Практику переливания плазмы крови доноров с антителами к COVID-19 больным коронавирусной инфекцией в начале апреля начала Москва. Переливание проводилось в Институте скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и московской ГКБ №52. В разработке и тестировании участвовал подведомственный ДЗМ ГБУЗ «Центр крови им. О.К. Гаврилова». Иммунитет доноров изучается совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Первые пациенты, получившие плазму с антителами, выздоровели. По словам вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, врачи отмечают, что они справляются с болезнью быстрее и без серьезных осложнений.
Такую же практику собираются применять в Санкт-Петербурге. Там началось формирование базы потенциальных доноров.
На 28 апреля в России выявлено 93,6 тысячи человек с коронавирусной инфекцией, из них 48,4 тысячи – в Москве. В стране скончались 867 человек с положительным тестом на наличие вируса.
Фото: ФНКЦ ФМБА России