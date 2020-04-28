ФНКЦ ФМБА занялся заготовкой донорской плазмы от переболевших COVID-19

Федеральный научно-клинический центр (ФНКЦ) ФМБА России первым среди федеральных госучреждений организовал центр для приема плазмы крови от доноров, переболевших COVID-19. Учреждение занимается заготовкой донорской плазмы и клиническими исследованиями ее эффективности совместно с Центром крови ФМБА России, уточнил Vademecum представитель ФНКЦ. Федеральный научно-клинический центр (ФНКЦ) ФМБА России первым среди федеральных госучреждений организовал центр для приема плазмы крови от доноров, переболевших COVID-19. Учреждение занимается заготовкой донорской плазмы и клиническими исследованиями ее эффективности совместно с Центром крови ФМБА России, уточнил Vademecum представитель ФНКЦ.

Донорский центр способен принимать восемь доноров плазмы в день, при увеличении потока могут быть развернуты дополнительные мощности, сообщили в ФНКЦ.

ФНКЦ ФМБА России с начала апреля 2020 года перепрофилирован в инфекционный центр для приема больных с COVID-19.

Центр стал первым федеральным учреждением, участвующим в заготовке плазмы. Практику переливания плазмы крови доноров с антителами к COVID-19 больным коронавирусной инфекцией в начале апреля начала Москва. Переливание проводилось в Институте скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и московской ГКБ №52. В разработке и тестировании участвовал подведомственный ДЗМ ГБУЗ «Центр крови им. О.К. Гаврилова». Иммунитет доноров изучается совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Первые пациенты, получившие плазму с антителами, выздоровели. По словам вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, врачи отмечают, что они справляются с болезнью быстрее и без серьезных осложнений.

Такую же практику собираются применять в Санкт-Петербурге. Там началось формирование базы потенциальных доноров.

На 28 апреля в России выявлено 93,6 тысячи человек с коронавирусной инфекцией, из них 48,4 тысячи – в Москве. В стране скончались 867 человек с положительным тестом на наличие вируса.