Правительство РФ расширило перечень препаратов для лечения ВЗН

Михаил Мишустин подписал Распоряжение № 1142‑р от 26.04.2020, которым расширяется перечень лекарственных средств, предназначенных для лечения высокозатратных нозологий (ВЗН). Изменения будут внесены в распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р.

Согласно опубликованному документу, в перечень ВЗН включены два новых заболевания: апластическая анемия неуточненная и наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта — Прауэра).

Тем самым увеличился и перечень лекарственных препаратов, предназначенных для лечения ВЗН. В список препаратов включены: циклоспорин – ингибитор кальциневрина и эптаког альфа (активированный) – фактор свертывания крови.

На сегодняшний день в перечень ВЗН, помимо двух новых заболеваний, входят: гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянный склероз, гемолитико-уремический синдром, а также юношеский артрит с системным началом и мукополисахаридоз I, II и VI типов, а также состояния после трансплантации органов и/или тканей.

gmpnews