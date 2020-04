Представлен порядок выдачи, подтверждающего обращение в РФ ветпрепарата, документа Правительство РФ расширило перечень препаратов для лечения ВЗН » COVID-19 и стоимость акций лидеров фармрынка С момента объявления о первых зараженных COVID-19 крупнейшие международные фармкомпании заметно потеряли в стоимости акций, и пик отрицательной динамики пришелся на март. Снижение котировок шло в русле общего падения фондового рынка из-за пандемии коронавируса. Однако уже к апрелю их котировки вернулись на докризисный уровень, причем восстановление оказалось значительнее, чем у рынка в целом. «Новости GMP» проанализировали рыночную статистику стоимости акций по 42 крупнейшим транснациональным фармкомпаниям, которые торговались в период с 9 декабря 2019 года по 22 апреля 2020 года. Эти котировки сравнивались с двумя индексами — S&P 500 (TR), характеризующим фондовый рынок США, и Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Total Return Index (SPTRI), позволяющим отследить настроения инвесторов, покупающих акции фармкомпаний. Самое заметное падение акций 42 ведущих компаний пришлось на март 2020 года. С 17 февраля до 12 марта их акции в среднем упали в цене на 8,74%. Но уже через месяц они выросли и значительнее, чем в других производственных отраслях, — на 14,4% (в период с 12 марта по 14 апреля). Если на 9 декабря 2019 года SPTRI составлял 106,59 пункта, а S&P 500 (TR) — 109,25, то уже 16 марта 2020 года SPTRI упал до отметки 86,84 пункта (на 18,5% по сравнению с декабрем), а S&P 500 (TR) — до 83,57 (минус 23,5% за три месяца). К концу апреля оба индекса возвращаются к тем показателям, которые были до пандемии. При этом индекс фармкомпаний США вырос до 103,66 пункта и в сравнении с декабрем 2019 года уменьшился на 2,74%, а базовый индекс S&P 500 (TR) поднялся до 98,2, что ниже докризисного значения на 10,1%. Падение индекса фармкомпаний в марте связано с общим падением индекса по крупнейшим компаниям, так как оба находятся в сильной прямой связи (р<0,00, сила корреляции 0,979): если падают общие индексы фондового рынка, за ними стремится и индекс фарм-компаний. При этом акции крупнейших фарм-компаний в целом менее волатильны. К примеру, акции Pfizer Inc на 9 декабря 2019 года котировались на уровне 38,32$, 17 февраля — на уровне 30,02$, а к середине апреля их стоимость варьировалась вокруг значения 36$. За аналогичный период акции Roche Holding AG Participation даже выросли в цене — с 303,4₣ в декабре 2019 года до 314,95₣ в апреле 2020, несмотря на падение стоимости в марте до 274,45₣. За рассматриваемый период серьезнее всего пострадали котировки Novartis AG, которые на 9 декабря 2019 года стоили 91,18₣, а в середине апреля — 82,8₣ (падение на 9,2% за рассматриваемый период). Стоимость акций топ-5 крупнейших фармкомпаний по рыночной капитализации в 2019 году Стоимость акций Johnson & Johnson (JNJ) / USD Pfizer Inc (PFE) / USD Roche Holding AG Participation (ROG) / CHF Merck & Company Inc (MRK) / USD Novartis AG (NOVN) / CHF 9 декабря 2019 140,5 38,32 303,4 88,72 91,18 12 марта 2020 125,41 32,71 274,45 74,45 69,96 14 апреля 2020 146,03 35,97 314,95 82,84 82,8 Илья Ясный, руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда Inbio Ventures: За последние месяцы котировки акций крупнейших мировых производителей отрасли колебались, но связано это было с изменениями на фондовом рынке в целом. К примеру, в марте рынок акций крупнейших фармацевтических компаний заметно просел, при этом индекс FTSE 350 Pharmaceuticals & Biotechnology снизился меньше, чем основные индексы деловой активности. Конечно, проблемы фондового рынка отчасти связаны с пандемией COVID-19, но на саму крупную фарму он воздействует косвенно — через изменение на рынке в целом. Крупные компании с существенными финансовыми активами могут позволить себе оставаться относительно стабильными в период пандемии. Их проблемой становится только поддержание производственных цепочек, связанных с международной кооперацией. На рынок, как и до пандемии, заметно влияют новости о выходе новых препаратов, об успешном прохождении последних стадий клинических исследований, решения крупных мировых регуляторов о регистрации препаратов или о расширении их использования. В качестве примера приведу компанию Ipsen SA, увеличение стоимости которой, скорее, связано с благоприятными решениями FDA (Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами) по их блокбастеру Dysport и не имеет отношения к пандемии. Или Biogen Inc, у которой, напротив, появились проблемы с выводом на рынок нового препарата для лечения болезни Альцгеймера, что, конечно, скажется на стоимости их акций. На изменение стоимости влияют также «внутренние» новости фармкомпаний о финансовых результатах. Например, рост котировок крупнейших фармкомпаний в декабре 2019 года во многом связан с публикацией финансовой отчетности за 4 квартал 2019 года. При этом банки в построении своих прогнозов стоимости акций не моделируют активы, которые фарма не начала вводить в фазу клинических испытаний, то есть заявления компаний о начале разработке препаратов против COVID-19 практически не влияют на их фондовую капитализацию. А вот бумаги компании Gilead Sciences Inc, занимающейся разработкой противовирусных препаратов, применяемых для лечения ВИЧ, гепатита B и С, гриппа, c начала года подорожали на 16 процентов, пока рынок падал. Причиной тому стала утечка информации об успешном применении Ремдисивира в рамках лечения COVID-19. Отмечу, что это готовый препарат, разрабатывавшийся для лечения Эбола-вируса, не показал стабильно эффективного результата, но он уже готов к применению. Однако после утечки данных об остановленном досрочно китайском исследовании, где препарат не показал признаков эффективности, акции компании снова упали.