COVID-19 и стоимость акций лидеров фармрынка

С момента объявления о первых зараженных COVID-19 крупнейшие международные фармкомпании заметно потеряли в стоимости акций, и пик отрицательной динамики пришелся на март. Снижение котировок шло в русле общего падения фондового рынка из-за пандемии коронавируса. Однако уже к апрелю их котировки вернулись на докризисный уровень, причем восстановление оказалось значительнее, чем у рынка в целом.
«Новости GMP» проанализировали рыночную статистику стоимости акций по 42 крупнейшим транснациональным фармкомпаниям, которые торговались в период с 9 декабря 2019 года по 22 апреля 2020 года. Эти котировки сравнивались с двумя индексами — S&P 500 (TR), характеризующим фондовый рынок США, и Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Total Return Index (SPTRI), позволяющим отследить настроения инвесторов, покупающих акции фармкомпаний.
Самое заметное падение акций 42 ведущих компаний пришлось на март 2020 года. С 17 февраля до 12 марта их акции в среднем упали в цене на 8,74%. Но уже через месяц они выросли и значительнее, чем в других производственных отраслях, — на 14,4% (в период с 12 марта по 14 апреля).
Если на 9 декабря 2019 года SPTRI составлял 106,59 пункта, а S&P 500 (TR) — 109,25, то уже 16 марта 2020 года SPTRI упал до отметки 86,84 пункта (на 18,5% по сравнению с декабрем), а S&P 500 (TR) — до 83,57 (минус 23,5% за три месяца). К концу апреля оба индекса возвращаются к тем показателям, которые были до пандемии. При этом индекс фармкомпаний США вырос до 103,66 пункта и в сравнении с декабрем 2019 года уменьшился на 2,74%, а базовый индекс S&P 500 (TR) поднялся до 98,2, что ниже докризисного значения на 10,1%.
Падение индекса фармкомпаний в марте связано с общим падением индекса по крупнейшим компаниям, так как оба находятся в сильной прямой связи (р<0,00, сила корреляции 0,979): если падают общие индексы фондового рынка, за ними стремится и индекс фарм-компаний. При этом акции крупнейших фарм-компаний в целом менее волатильны.
К примеру, акции Pfizer Inc на 9 декабря 2019 года котировались на уровне 38,32$, 17 февраля — на уровне 30,02$, а к середине апреля их стоимость варьировалась вокруг значения 36$. За аналогичный период акции Roche Holding AG Participation даже выросли в цене — с 303,4₣ в декабре 2019 года до 314,95₣ в апреле 2020, несмотря на падение стоимости в марте до 274,45₣. За рассматриваемый период серьезнее всего пострадали котировки Novartis AG, которые на 9 декабря 2019 года стоили 91,18₣, а в середине апреля — 82,8₣ (падение на 9,2% за рассматриваемый период).
Стоимость акций топ-5 крупнейших фармкомпаний по рыночной капитализации в 2019 году
|Стоимость акций
|Johnson & Johnson (JNJ) / USD
|Pfizer Inc (PFE) / USD
|Roche Holding AG Participation (ROG) / CHF
|Merck & Company Inc (MRK) / USD
|Novartis AG (NOVN) / CHF
|9 декабря 2019
|140,5
|38,32
|303,4
|88,72
|91,18
|12 марта 2020
|125,41
|32,71
|274,45
|74,45
|69,96
|14 апреля 2020
|146,03
|35,97
|314,95
|82,84
|82,8
Илья Ясный, руководитель научной экспертизы фармацевтического фонда Inbio Ventures:
За последние месяцы котировки акций крупнейших мировых производителей отрасли колебались, но связано это было с изменениями на фондовом рынке в целом. К примеру, в марте рынок акций крупнейших фармацевтических компаний заметно просел, при этом индекс FTSE 350 Pharmaceuticals & Biotechnology снизился меньше, чем основные индексы деловой активности. Конечно, проблемы фондового рынка отчасти связаны с пандемией COVID-19, но на саму крупную фарму он воздействует косвенно — через изменение на рынке в целом. Крупные компании с существенными финансовыми активами могут позволить себе оставаться относительно стабильными в период пандемии. Их проблемой становится только поддержание производственных цепочек, связанных с международной кооперацией.
На рынок, как и до пандемии, заметно влияют новости о выходе новых препаратов, об успешном прохождении последних стадий клинических исследований, решения крупных мировых регуляторов о регистрации препаратов или о расширении их использования. В качестве примера приведу компанию Ipsen SA, увеличение стоимости которой, скорее, связано с благоприятными решениями FDA (Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами) по их блокбастеру Dysport и не имеет отношения к пандемии. Или Biogen Inc, у которой, напротив, появились проблемы с выводом на рынок нового препарата для лечения болезни Альцгеймера, что, конечно, скажется на стоимости их акций.
На изменение стоимости влияют также «внутренние» новости фармкомпаний о финансовых результатах. Например, рост котировок крупнейших фармкомпаний в декабре 2019 года во многом связан с публикацией финансовой отчетности за 4 квартал 2019 года.
При этом банки в построении своих прогнозов стоимости акций не моделируют активы, которые фарма не начала вводить в фазу клинических испытаний, то есть заявления компаний о начале разработке препаратов против COVID-19 практически не влияют на их фондовую капитализацию.
А вот бумаги компании Gilead Sciences Inc, занимающейся разработкой противовирусных препаратов, применяемых для лечения ВИЧ, гепатита B и С, гриппа, c начала года подорожали на 16 процентов, пока рынок падал. Причиной тому стала утечка информации об успешном применении Ремдисивира в рамках лечения COVID-19. Отмечу, что это готовый препарат, разрабатывавшийся для лечения Эбола-вируса, не показал стабильно эффективного результата, но он уже готов к применению. Однако после утечки данных об остановленном досрочно китайском исследовании, где препарат не показал признаков эффективности, акции компании снова упали.