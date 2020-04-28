Минздрав корректирует законодательство в отношении ядов и наркотических средств

Минздрав России подготовил проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в Перечень продукции, поставки которой осуществляются потребителям, имеющим разрешение на ее применение в Российской Федерации», поскольку такой перечень практически утратил силу в связи с изменениями российского законодательства, а соответственно необходимы его корректировки. Проект документа опубликован на портале regulation.gov.ru, его обсуждение продлится до 12 мая 2020 г.

«Исключить из Перечня продукции, <…> утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации ‎от 10 декабря 1992 г. № 959 «О поставках продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» следующие позиции:

яды и наркотические средства;

лекарственные средства (ядовитые и сильнодействующие);

лекарственное сырье, получаемое от северного оленеводства (панты и эндокринное сырье)», — говорится в документе.

Формальное действие Перечня сегодня уже порождает трудности правоприменения. Так, в частности, в Минздрав России поступают обращения с просьбой выдать разрешение на оборот метанола, который относится к ядовитым вещества. Однако к полномочиям ведомства, определенным Положением о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 608, выдача разрешительных документов на оборот ядовитых веществ, к числу которых отнесен метанол, не отнесена.

Помимо этого, в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ ‎«О лицензировании отдельных видов деятельности» предотвращение ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами ‎и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности, осуществляется посредством лицензирования.

Лицензия в соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ – специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности, которое подтверждается документом, выданным лицензирующим органом на бумажном носителе или ‎в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи такого документа в форме электронного документа.

Требования к обращению лекарственных средств установлены Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», а также нормами права Евразийского экономического союза. Требования к иной продукции установлены законодательством ‎о техническом регулировании.

Таким образом, фактически Перечень продукции, поставки которой осуществляются потребителям, имеющим разрешение на ее применение ‎в Российской Федерации, утвержденный постановлением № 959, утратил силу в связи с принятием нормативных правовых актов.

gmpnews