На розничном рынке ветеринарных препаратов наблюдается смещение сезонных трендов

В 1 кв. 2020 г. розничный рынок вет. ЛП достиг суммы 4,88 млрд руб. в розничных ценах, включая НДС, динамика отгрузок относительно 1 кв. 2019 г. достигла внушительной величины в 20,4%, рост обеспечивался целым комплексом факторов, в частности за счёт увеличения средних цен, а так же в результате несколько выбивающегося из стандартных трендов повышения спроса. Которое в свою очередь было связано с нетипичными климатическими условиями начала года и как следствие изменениями обычной сезонности потребления. Объём рынка в минимальных единицах дозирования (МЕД) по итогам января-марта 2020 г. составил 47,4 млн шт., показатель долгосрочной динамики превышал 10%, говорится в аналитическом обзоре компании RNC Pharma®.

Максимальной рублёвой динамикой характеризовались продажи ЛП для домашних животных, здесь относительно 1 кв. 2019 г. зафиксирован прирост на уровне 22,5%. Причём основной вклад в динамику внесли препараты для собак, эта группа ЛП выросла даже выше средних темпов роста по товарной категории, здесь за период фиксируем 34% в рублях. Для сравнения, препараты для лечения кошек за тот же период прибавили всего 10%. Группа препаратов для сельскохозяйственных животных в анализируемом периоде сокращается, падение составило -2,4% в рублях, правда значимость этой группы товаров для розничного рынка относительно невелика, на неё приходится лишь 6,9% от общего денежного объёма. При этом явных лидеров в отношении видов животных с точки зрения динамики продаж фактически не было.

В топ-15 корпораций-производителей, лидирующих по денежному объёму продаж в группе домашних животных максимальные темпы роста демонстрирует «Берингер Ингельхайм», за год продажи продукции компании на розничном рынке увеличились на 59%. Из 13 продуктов, которые производитель представляет на рынке, отрицательными темпами роста продаж характеризовались всего 4 торговых марки. Максимальная динамика была отмечена по трём продуктам, продажи препарата для снижения уровня протеинурии при хронической болезни почек Семинтра за год выросли в 2,3 раза, кардиотонического препарата Ветмедин в 2,2 раза, а противопаразитарного Нексгард Спектра в 2,1 раза. Второй результат у «МСД», здесь относительно показателей 1 кв. 2019 г. прирост составил 50%. Здесь не было равных Бравекто, за год продажи препарата удвоились.

Что касается группы препаратов для лечения сельскохозяйственных животных, тут в топ-15 корпораций-производителей максимальные темпы роста демонстрировали компании «Апицена» (+73%) и опять же «МСД» (46%). В первом случае динамика обеспечивалась антикокцидийным препаратом Стоп-Кокцид (закупки выросли в 10,6 раза) и цефалоспориновым антибиотиком Цефтиосан (в 3 раза). В отношении «МСД» максимальной динамикой продаж характеризовались: нестероидный противовоспалительный препарат Финадин (закупки за год выросли в 25 раз), препарат для борьбы с эктопаразитами Бутокс (в 20 раз) и цефалоспориновый антибиотик для лечения эндометритов у коров Метрикур (в 19 раз).

gmpnews