«Микроген» нарастит выпуск вакцины от кори на 30%

Холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех нарастит объем производства вакцины для профилактики кори на 30%. Спрос на иммунобиологический препарат существенно вырос в связи с участившимися в прошлом году случаями заболевания, обусловленными преимущественно завозом инфекции из-за рубежа. В общей сложности в регионы будет поставлено более 2,8 млн доз вакцины.

Весь объем поставки иммунобиологического препарата будет распределен для обеспечения двух государственных программ вакцинации населения – Национального календаря профилактических прививок (НКПП) и подчищающей иммунизации от кори. Выпуск вакцины осуществляет московский филиал НПО «Микроген» (под управлением «Нацимбио»).

«Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, наши фармацевтические предприятия продолжают выпуск иммунобиологических лекарственных препаратов, крайне важных для национальной биобезопасности. Вся работа организована таким образом, чтобы не допустить срыва поставок и обеспечить готовность субъектов к плановой вакцинации. Благодаря увеличению объемов производства мы сможем передать регионам более 2,8 млн доз противокоревой вакцины. Поставки будут осуществляться в несколько этапов», – рассказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

В рамках Национального календаря профилактических прививок до конца июня регионы получат 386 тыс. доз вакцины от кори. Партии объемом 570 тыс. и 970 тыс. доз будут поставлены в третьем и четвертом кварталах 2020 года соответственно. Для подчищающей иммунизации в субъекты во втором квартале направят 150 тыс. доз вакцины, еще более 710 тыс. доз – в октябре-ноябре.

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок плановая вакцинация от кори проводится в два этапа – в возрасте 12 месяцев и шести лет. Всем, кто не прошел положенную вакцинацию и впоследствии не переболел корью (а значит, не выработал иммунитет), показана подчищающая иммунизация. Она проводится в России с прошлого года в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача. Мера направлена на выявление и вакцинацию всех восприимчивых к кори лиц, включая иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в России.

gmpnews