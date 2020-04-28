«Генериум» займется разработкой аутологичных, аллогенных и комбинированных БМКП

Акционерное общество «ГЕНЕРИУМ» (Владимирская область) стало обладателем первой в России лицензии (№ ФС-99-05-000001) на производство биомедицинских клеточных продуктов (БМКП).

«Мировые биотехнологии в области регенеративной медицины находятся на стадии взрывного роста и инвестирования. Умение человека управлять внутри- и внеклеточными процессами помогает сегодня создавать технологии для решения самых сложных задач в лечении пациентов с тяжелыми болезнями, или травмами. Первая в стране лицензия промышленного производства биомедицинских клеточных продуктов дает России возможность реализовать ряд сложных передовых проектов, в том числе направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. В стране началась эра клеточных технологий», — прокомментировал получение документа проф., генеральный директор АО «ГЕНЕРИУМ» Дмитрий Кудлай.

Первая, не имеющая аналогов в стране производственная площадка ГЕНЕРИУМ, была создана в 2014 году. Реализация проекта базировалась на глубоком изучении мирового опыта, и организована в строгом соответствии с международными стандартами.

В рамках действующей лицензии компания ГЕНЕРИУМ планирует вести разработки и осуществлять производство ряда уникальных аутологичных, аллогенных и комбинированных БМКП, а также средств персонализированной терапии и диагностики, в том числе, направленных на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19).

«Клеточные технологии являются самым современным инструментом персонализированной медицины. Наличие уникальной инфраструктуры российских биотехнологических предприятий делают их центром притяжения для представителей международной фарминдустрии и ученых из различных областей науки – медиков, биологов, физиков, инженеров, химиков, IT-специалистов, математиков, а также позволяют оперативно решать самые сложные государственные задачи в области здравоохранения наших граждан. Промышленная тканевая инженерия становится реальностью», — подчеркнул первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб.

«Регенеративная медицина — это не новая технология в медицине, а другая медицина. Развиваются методы модификации клеток и редактирования их генома. Есть перспектива появления новой терапии, которая будет направлена не только на регуляцию живых клеток, но и на выращивание новых клеток, тканей, структур в нашем организме. С появлением первой промышленной лицензии компанией «ГЕНЕРИУМ» мы понимаем, что регенеративная медицина имеет перспективы стать новой эффективной отраслью российской медицины для лечения самых тяжелых заболеваний человека, неизлечимых другими средствами», — заключил декан факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, академик РАН Всеволод Ткачук.

gmpnews