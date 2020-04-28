Отменена государственная регистрация препарата «Амброксол-Рихтер» (сироп)

Минздрав РФ в соответствии со статьей 32 Федерального закона №61 «Об обращении лекарственных средств» 24 апреля 2020 года принял решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения препарата «Амброксол-Рихтер» (МНН Амброксол). Препарат относится к отхаркивающим муколитическим средствам, применяется при острых и хронических инфекционно-воспалительных заболеваниях дыхательных путей.

Из обращения выводится лекарственная форма в виде сиропа, 6 мг/мл.

Согласно представленной информации, держателем регистрационного удостоверения ЛРС-002666/08 от 10.04.2008 г. является компания ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия), а производится препарат на площадке «Гедеон Рихтер» в Румынии.

Решение было принято на основании подачи заявления владельцем регудостоверения.

Стоит сказать, что в государственном реестре лекарственных средств представлены 70 записей с МНН Амброксол, при этом лекарственная форма в виде сиропа значится у 20 препаратов.

gmpnews