В «МИСиС» синтезирован противовирусный препарат на основе меди Атезолизумаб могут разрешить применять по четырем новым показаниям » Из Государственного реестра исключена фармсубстанция «Санвит Е» В связи с подачей уполномоченным юридическим лицом NHU EUROPE GmbH заявления, Минздрав России принял решение об исключении из государственного реестра лекарственных средств фармацевтической субстанции Санвит Е 98% (масляная форма). Согласно представленной информации, производителем субстанции является предприятие «Чжецзян НХУ Компани Лтд» в Китае. Номер реестровой записи ЛС-002289 от 24.11.2006. «Санвит Е» – это ничто иное как «Витамин Е», а записей с МНН: Витамин Е в Государственном реестре лекарственных средств зафиксировано 6, при этом абсолютно все производители зарубежные компании. Указанный производитель поставляет в Российскую Федерацию ещё одну фармсубстанцию – «Санвит А» (Ретинол). gmpnews