Из Государственного реестра исключена фармсубстанция «Санвит Е»

В связи с подачей уполномоченным юридическим лицом NHU EUROPE GmbH заявления, Минздрав России принял решение об исключении из государственного реестра лекарственных средств фармацевтической субстанции Санвит Е 98% (масляная форма).
Согласно представленной информации, производителем субстанции является предприятие «Чжецзян НХУ Компани Лтд» в Китае. Номер реестровой записи ЛС-002289 от 24.11.2006.
«Санвит Е» – это ничто иное как «Витамин Е», а записей с МНН: Витамин Е в Государственном реестре лекарственных средств зафиксировано 6, при этом абсолютно все производители зарубежные компании.
Указанный производитель поставляет в Российскую Федерацию ещё одну фармсубстанцию – «Санвит А» (Ретинол).