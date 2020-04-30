Эксперт рассказала об угрозах системе лекарственного обеспечения

Заведующая кафедрой лекарственного обеспечения и фармако­экономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Роза Ягудина в статье для «ФВ» обозначила ключевые проблемы в российской системе обеспечения лекарственной доступности. В числе этих проблем, по мнению эксперта, плохое информирование специалистов и госзакупки льготных лекарств.

Отсутствие системы официального информирования для специалистов – недооцененный риск в системе обеспечения лекарственной доступности, предостерегла зав. кафедрой лекарственного обеспечения и фармако­экономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Роза Ягудина.

«Какой бы не был эффективный препарат, как бы не контролировалось его качество, сколько бы государство не выделяло денег, он не дойдет до своего пациента и не окажет необходимого действия, если не будет работать система лекарственной информации», — пояснила она.

В силу разных причин компании могут не поставлять свои продукты на рынок, а врачи об этом не знают, добавила эксперт. Их не информируют, «писем на сайте Росздравнадзора явно недостаточно», и они продолжают назначать этот препарат.

Рассуждая о рисках в лекобеспечении, она также усомнилась эффективности формата государственных закупок в амбулаторном сегменте по федеральной и региональной льготе.

«Кто-нибудь просчитывал эффективность этой системы? — задается вопросом эксперт. — Нужно заранее рассчитать потребность, подготовить документацию, провести непростые торги, обеспечить логистику. В систему закупок вовлечены не только прямые исполнители, но и ФАС, прокуратура, суды».

По ее словам, «нигде в мире не проводят закупки для льготного лекарственного обеспечения, да и у нас до 2005 года этого не было».

«Это громоздкая и неповоротливая схема», — резюмировала Роза Ягудина.

Сергей Рякин

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