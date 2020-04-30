Разработан метод поиска антител к коронавирусу с помощью искусственного интеллекта

С помощью системы искусственного интеллекта компании AbCellera удалось ускорить процесс поиска эффективных антител к коронавирусу. Данный подход разработан в рамках совместного проекта с Eli Lilly.

Компания AbCellera («АбСеллера») использует свою систему искусственного интеллекта (ИИ) для поиска антител, подходящих для разработки препаратов против COVID-19. Перейти от начального скрининга к первым испытаниям на человеке планируется в течение четырех месяцев, сообщает BioSpace.

Для совместного проекта с Eli Lilly («Эли Лилли») в течение лишь трех дней специалистам AbCellera удалось определить 530 антител, которые распознают коронавирус, и секвенировать их. В следующий месяц из них выделили 24 антитела, наиболее подходящих для разработки препаратов, рассказал генеральный директор AbCellera Карл Хансен. При обычной разработке этот процесс может занять 2-3 месяца.

Процесс заключается в изолировании продуцирующих антитела клеток из образца крови, полученного от выздоровевшего после COVID-19 пациента. Система ИИ затем идентифицирует клетки, которые выделяют наиболее перспективные в качестве лекарственного препарата антитела, пояснил глава организации.

Как ранее сообщал «ФВ», AbCellera и Eli Lilly совместно протестируют антитела в поисках перспективного кандидата. Расходы на проведение клинических исследований, производство и распространение готового препарата возьмет на себя Eli Lilly.

Анастасия Теслина

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