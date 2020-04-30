Аптеки просят разделить ответственность за наличие минимального ассортимента с поставщиками

Представители фармрозницы требуют пересмотреть практику административных наказаний за отсутствие препаратов из минимального ассортимента. Сейчас ответственность за «пробелы» в минимальном ассортименте во всех случаях несут ритейлеры. В результате многие аптеки не отпускают пациентам дефицитные препараты вроде пилокарпина, ранитидина и анаприлина, чтобы показать их проверяющим в случае инспекции.

Представители аптек жалуются на то, что они несут единоличную ответственность за отсутствие препаратов из минимального ассортимента. Об этом «ФВ» рассказала президент Ассоциации «Фармацевтическое содружество» Наталья Назаренко.

При этом розница зачастую не может повлиять на наличие препаратов и изменить ситуацию, говорит директор аптечной сети «Фармленд» Аделя Кальметьева. В качестве примера она приводит глазные капли пилокарпин (не производятся с осени 2019 года), парацетамол в виде раствора для приема внутрь (недоступен из-за отсутствия зарегистрированной цены), таблетки ранитидина (отозван) и анаприлина (был на длительной перерегистрации).

Нехватка препаратов из списка минимального ассортимента, как правило, указывает на дефектуру у поставщиков, говорит Наталья Назаренко. Чтобы доказать свою невиновность, аптекам приходится проходить громоздкую судебную процедуру, собирая письма от производителей и поставщиков. Однако не каждый предприниматель может привлечь юриста к решению этой проблемы. В таком случае ему придется нести ответственность согласно ч.4 ст.14.1 КоАП РФ (грубое нарушение лицензионных требований). За это правонарушение предусмотрен штраф для юридических лиц в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб., а для индивидуальных предпринимателей – в размере от 4 тыс. до 8 тыс. руб. В качестве альтернативного наказания может быть приостановлена деятельность аптеки на срок до 90 суток.

Ольга Коберник

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