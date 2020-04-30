Роскомнадзор приступил к блокировке мобильного приложения iHerb

Фирменное приложение интернет-магазина iHerb внесено в реестр Роскомнадзора как сетевой адрес мобильного приложения, содержащего информацию, запрещенную к распространению на территории России.

Роскомнадзор приступил к исполнению решения Ульяновского суда, постановившего удалить фирменное приложение интернет-площадки iHerb из магазинов мобильных приложений в России.

«ФВ» обнаружил ресурс iHerb в едином реестре Роскомнадзора с доменными именами, указателями страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевыми адресами, позволяющими идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащими информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Сейчас доступ к интернет-магазину через мобильное приложение, установленное в App Store, ограничен, убедился «ФВ».

«ФВ» отправил запрос на комментарий в Роскомнадзор.

Напомним, в марте шестой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел кассационную жалобу маркетплейса iHerb на решение Ульяновского областного суда, постановившего удалить фирменное приложение интернет-площадки из магазинов мобильных приложений в России. Суд отказал iHerb в удовлетворении жалобы.

Включение сетевых адресов данного мобильного приложения в реестр информации, запрещенной к распространению на территории РФ, очевидно, является следствием исполнения законных судебных решений, — ответил на запрос «ФВ» исполнительный директор СРО БАД Александр Жестков.

«Напомню, в определении суда говорится о том, что информация, содержащаяся в этом приложении, признается запрещенной, а приложение обязано быть удалено», — заявил он.

Блокировка фирменного приложения iHerb и текущие проблемы с доступом к сайту маркетплейса могут негативно отразиться на доступности в России дефицитных в период карантина и пандемии препаратов, — ответил на запрос «ФВ» глава российского представительства iHerb Илья Микин.

По его словам, компания iHerb сотрудничает с производителями из Японии, Южной Кореи, США, Канады, ЕС. Продаваемые на iHerb продукты соответствуют всем требованиям, предъявляемым в странах их происхождения, причем эти требования могут быть более строгими, нежели российские.

«При этом нужно учитывать, что iHerb — это глобальный маркетплейс, который продает продукцию в более чем 150 странах мира. Правила сертификации, регулирования, таможенная политика в каждой из 150 стран, в которые осуществляется доставка, отличаются и, к тому же, постоянно меняются. Поэтому периодически могут случаться коллизии, когда какой-либо товар, представленный на витрине iHerb, может не соответствовать национальному регулированию», — сказал Микин.

Как только iHerb узнает о незаконности определенных продуктов в конкретной стране, компания блокирует их продажу пользователям из этой страны.

Микин также подчеркнул, что iHerb делает все возможное, чтобы восстановить полноценную работу сайта.

«Мы также надеемся, что блокировка фирменного приложения носит временный характер, и в ближайшем будущем российские потребители вновь получат привычные и удобные им способы заказа товаров на маркетплейсе», — пояснил он.

Оксана Баранова

Руслан Мавлиханов

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