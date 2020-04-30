Росздравнадзор разъяснил порядок работы аптек с маркированными препаратами

Росздравнадзор напоминает, что с 1 июля 2020 года сведения обо всех операциях, производимых с лекарственными препаратами, должны вноситься в ФГИС МДЛП.

Росздравнадзор подготовил рекомендации по работе аптечных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих фармацевтическую деятельность, с маркированными лекарственными препаратами». Документ размещен на сайте Росздравнадзора 27 апреля.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами обращения лекарственных средств, должны пройти регистрацию в ФГИС МДЛП, обеспечить готовность своих информационных систем к информационному взаимодействию с ФГИС МДЛП и, начиная с 1 июля 2020 г., вносить в ИС МДЛП сведения обо всех операциях, производимых с лекарственными препаратами.

Перемещение лекарств от одного субъекта обращения лекарственных средств к другому субъекту обращения сопровождается передачей сведений в ФГИС МДЛП с использованием одного из следующих вариантов порядка предоставления сведений:

— прямой порядок представления сведений (прямой акцепт), при котором в ФГИС МДЛП отправителем регистрируются сведения об отгрузке покупателю лекарств, а получателем осуществляется подтверждение в ФГИС МДЛП зарегистрированных отправителем сведений об отгрузке;

— обратный порядок предоставления сведений (обратный акцепт), при котором в ФГИС МДЛП получателем регистрируются сведения о приемке лекарств на склад, а отправителем осуществляется подтверждение сведений о приемке на склад покупателя.

Решение о выборе порядка предоставления сведений принимается субъектами обращения лекарственных средств, предоставляющими такие сведения, самостоятельно.

Сведения, передаваемые в ФГИС МДЛП, формируются субъектом обращения лекарственных средств вручную или автоматическим способом с использованием товароучетных систем участников, интегрированных с ФГИС МДЛП, и предоставляются в форме электронных документов (файлов) в формате xml.

Елена Сидорова

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