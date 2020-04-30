Минпромторг займется организацией фармацевтических инспекций на соответствие правилам ЕАЭС

Минпромторг подготовил проект постановления правительства, который определяет механизм взаимодействия ведомства со странами ЕАЭС для организации и проведения фармацевтических инспекций. Ведомство не будет инициировать подобные проверки, а выступит их организатором.

На портале regulation.gov.ru разместили проект постановления правительства, который устанавливает механизм взаимодействия с уполномоченными органами государств-членов Евразийского экономического союза в вопросах, связанных с проведением фармацевтических инспекций.

Согласно документу, осуществлять такое взаимодействие будет Министерство промышленности и торговли России. Министерство будет отвечать за реализацию решения Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 83 ‎«Об утверждении правил проведения фармацевтических инспекций». В постановлении говорится, что ведомство будет заниматься не инициированием, а организацией проведения фармацевтических инспекций на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики ЕАЭС.

Авторы постановления также предлагают внести инспекции в перечень услуг, которые будут обязаны предоставлять федеральные органы исполнительной власти. Они могут проводиться на производствах, которые находятся как на территории России, так и за ее пределами, говорится в документе. Во втором случае инспекции могут проводиться совместно с фармацевтическими инспекторатами другого государства-члена ЕАЭС.

За получение сертификата соответствия правилам ЕАЭС производителю препарата придется заплатить 7,5 тысячи рублей.

Публичное обсуждение проекта и независимая антикоррупционная экспертиза продлятся до 22 мая.

Маргарита Грошева

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