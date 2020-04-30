Врачи рассказали о самых раздражающих оборотах в речи медпредов

Компания Publicis ProHealth (часть Publicis Groupe Russia) изучила рекламные макеты фармацевтических компаний, чтобы понять, какие фразы чаще всего используют лекарственные бренды для продвижения своей продукции. Оказалось, что, хотя препараты нацелены на разную аудиторию и показаны при разных заболеваниях, отличить их по слоганам бывает не так уж просто.

Фразы, которые чаще всего мы видим и слышим в рекламе лекарственных средств, как правило, присутствуют и в тех скриптах, по которым работают медицинские представители. Самые банальные из них легли в основу топ-6, который Publicis ProHealth составил вместе с сервисом «Доктор на работе» по итогам онлайн-опроса врачей.

В результате тройку лидеров образовали фразы «доказанная эффективность», «оптимальная комбинация компонентов» и «самый безопасный».

«Простое перечисление функциональных характеристик препарата чаще всего не позволяет получить преимущество над конкурентами, — объясняет управляющий директор Publicis ProHealth (часть Publicis Groupe Russia) Алина Черникова. — Чем больше мы используем синонимы, которые нам, маркетологам, кажутся яркими и броскими, тем более одинаковыми и банальными становятся наши сообщения».

Екатерина Погонцева

pharmvestnik