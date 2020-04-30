Компания «Сотекс» поднялась на 16 позиций в ТОП-100 лучших работодателей

Фармацевтическая компания «Сотекс» заняла 66 место в ТОП-100 российского рейтинга лучших работодателей всех отраслей, составленного агентством HeadHunter. По сравнению с данными прошлого года позиция «Сотекса» в рейтинге поднялась на 16 пунктов. Среди отраслевых компаний «Фармацевтика и Медицина» «Сотекс» занял 5 место, пропустив вперед только двух производителей лекарственных препаратов, крупную аптечную сеть и сеть медицинских клиник.

В рейтинге по показателю «вовлеченность сотрудников» компания «Сотекс» традиционно вошла в ТОП-5 среди всех компаний-участников и стала первой среди компаний отрасли.

Рейтинг работодателей России составляется на основе предпочтений соискателей в выборе той или иной компании для построения карьеры на оценке вовлеченности сотрудников компании, а также эффективности работы ее HR-подразделения и уровня развития HR-процессов.

Напомним, что 2019 год стал для компании «Сотекс» юбилейным, она отметила 20 лет с начала работы на фармацевтическом рынке. В многочисленных мероприятиях, посвященных этой дате, приняли участие большинство сотрудников компании.

В течение прошедшего года был реализован целый ряд инициатив по привлечению в «Сотекс» лучших профессиональных кадров на российском фармацевтическом рынке, а также по повышению привлекательности брендов ЗАО «ФармФирма «Сотекс» и АО «Рафарма» среди самых разнообразных аудиторий – от студентов профильных вузов до профессионалов в сфере фармацевтики и медицины, отмечают в компании.

Ежегодный рейтинг HeadHunter – крупнейший по охвату компаний-участников и наиболее авторитетный рейтинг работодателей в России. Сбор данных для исследования проводился с 1 июня по 31 октября 2019 года, в нем принимала участие 241 компания.

Источник: компания «Сотекс»

pharmvestnik