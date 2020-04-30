Почти половина субстанций для закупаемых Россией препаратов от ВИЧ производятся в Индии

В России в 2019 году было зарегистрировано 196 субстанций для производства препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, закупаемых государством. Из них в Индии выпускалась 91 субстанция, в России – 39 субстанций.

По данным отчета международной организации «Коалиция по готовности к лечению» (ITPCru), с которым ознакомился «ФВ», доля индийских субстанций составила 46,4%, российских –19,9%, китайских – 16,3%. По пять субстанций пришлось на Бельгию и Великобританию. Общая доля еще десяти стран составила 12%.

Специалисты ITPCru анализировали только зарегистрированные в России субстанции, из которых изготовлены лекарства, попавшие в госзакупки в 2019 году, и использовали только данные Госреестра лекарств. Они отметили, что у ряда препаратов с одним торговым наименованием производителями субстанций могут быть две и более страны — например, Китай и РФ или Китай и Индия, а из контракта не всегда можно понять, кто произвел субстанцию.

В ITPCru нашли только девять торговых наименований, в регудостоверениях которых отечественная компания указывалась как единственный производитель субстанции. Это следующие МНН: ламивудин/фосфазид, невирапин (два торговых наименования), ритонавир, саквинавир, тенофовир, фосфазид, элсульфавирин и эфавиренз.

На закупку российских готовых лекарств от ВИЧ (начиная со стадии производства готовой лекарственной формы) пришлось 40% от общей суммы контрактов (9,21 млрд руб. ), на импортные препараты – 39% (8,83 млрд руб.), на препараты с разной степенью локализации производства – 21% (4,88 млрд руб.).

Елена Калиновская

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