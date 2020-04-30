Компании увеличили расходы на рекламу в медицинских журналах

По итогам 2019 года объем рынка фармацевтической рекламы в специализированной печати в России составил 1 млрд 660 млн рублей, что на 4% меньше, чем в прошлом году, следует из данных, представленных компанией Ipsos по результатам регулярного исследования ContentaMedical Index «Мониторинг рекламы ЛП и контент-анализ научных статей в печатных медицинских и фармацевтических изданиях». Выборка составлена на основе номеров изданий, охваченных мониторингом в 2018–2019 годах.

Реклама рецептурных препаратов показала небольшой рост по затратам рекламодателей (+2%), несмотря на снижение количества рекламных модулей препаратов этого сегмента на 14%. При этом отмечена разнонаправленная динамика: реклама Rx-препаратов существенно сократилась в журналах для провизоров (-21% по денежным затратам и -43% по количеству модулей), тогда как затраты в журналах для врачей увеличились на 9%.

Медицинским изданиям в 2019 году удалось удержать стабильность затрат на размещение рекламы преимущественно за счет Rx-сегмента. При этом затраты рецептурных брендов на рекламу в медицинской прессе продемонстрировали небольшой рост.

ОТС-бренды сократили присутствие в печатных СМИ почти на четверть, что отчасти послужило причиной того, что в 2019 году 72% всех рекламных модулей в медицинской и фармацевтической прессе – это реклама во врачебных журналах.

Шамиль Ахметзянов

pharmvestnik