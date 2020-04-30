Moderna приступит к исследованию II фазы вакцины против SARS-CoV-2

Компания Moderna, Inc. («Модерна, Инк.») перейдет ко II фазе, если в продолжающемся клиническом исследовании (КИ) I фазы будут получены положительные данные по безопасности экспериментальной иРНК-вакцины, сообщает BusinessWire. КИ I фазы проводит Национальный институт по изучению аллергических и инфекционных заболеваний США (NIAID), входящий в структуру Национальных институтов здравоохранения (NIH).

КИ II фазы оценит безопасность, реактогенность и иммуногенность двух инъекций вакцины mRNA-1273 с интервалом в 28 дней. Участников КИ рандомизируют в группы для получения mRNA-1273 в дозе 50 мкг или 250 мкг либо плацебо. Moderna планирует набрать 600 здоровых добровольцев двух возрастных групп: 18-55 лет (300 чел.) и от 55 лет (300 чел.). Последующее наблюдение участников исследования будут проводить в течение 12 мес. после введения второй дозы вакцины.

В зависимости от результатов КИ I и II фазы и исходов их обсуждения с регуляторами исследование III фазы может стартовать осенью 2020 года. Источником финансирования всех фаз КИ является Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок Министерства здравоохранения и социальных служб США (BARDA). Эта организация также предоставит финансирование для масштабного производства вакцины mRNA-1273, если в клинических исследованиях будет доказана ее безопасность и эффективность.

Татьяна Кублицкая

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