Всероссийский союз пациентов попросил разрешить оборот немаркированных лекарств до конца года

Всероссийский союз пациентов направил Михаилу Мурашко письмо с предложением до 1 января 2021 года разрешить оборот немаркированных лекарств.

Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко письмо, в котором просит разрешить до 1 января 2021 года производство, поставку, таможенное оформление, выпуск на российский рынок немаркированных лекарственных препаратов согласно ФЗ-№462 от 27.12.2019. Об этом говорится в письме компании.

В ВСП признают, что мера вынужденная и должна коснуться жизнеспасающих препаратов для лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей.

Общественники объясняют свое обращение тем, что в условиях пандемии коронавируса существуют ограничения на перевозку грузов и перемещение людей, в результате чего фармацевтические компаний вынуждены существенно сместить сроки ввода в эксплуатацию оборудования для нанесения кода маркировки в соответствии с российскими требованиями. Также возникает дефицит в аптечных сетях на некоторые жизненно важные лекарственные препараты из-за повышенного спроса, спровоцированного экономической ситуацией в стране, указано в обращении.

«Для лекарств категории 7ВЗН маркировка стала обязательной семь месяцев назад, с октября 2019 года. При этом немаркированные препараты могут продаваться до истечения срока годности.

Маркировка позволит государству со стопроцентной точностью в режиме реального времени контролировать наличие и достаточность препаратов для лечения тяжелых заболеваний в каждой торговой точке и в цепи поставок во всех регионах, не допускать манипулирования ценами, контролировать происхождение и легальность препаратов (что приобретает еще большее значение в связи с легализацией интернет-торговли), обезопасить потребителей и не допустить оборот нелегальных препаратов.

В системе уже зарегистрировано 86% всех лекарств, имеющихся в обороте. 94% российских фармпроизводителей и 80% из списка иностранных, лекарства которых были в обороте в 2018-2019 гг. Система полноценно работает, реализован весь необходимый функционал, промаркировано более 660 млн упаковок. Пилотный проект идет с начала 2017 года, ключевые игроки были готовы к маркировке еще с 1 января 2020 года», — прокомментировала пресс-служба ЦРПТ письмо ВСП.

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