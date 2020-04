Novartis проведет клиническое исследование канакинумаба у пациентов с COVID-19 Всероссийский союз пациентов попросил разрешить оборот немаркированных лекарств до конца года » В Европе зарегистрирован антибиотик против грамотрицательных патогенов из списка ВОЗ Shionogi & Co., Ltd. получила от Еврокомиссии регистрационное удостоверение на антибиотик Fetcroja для лечения инфекций, вызываемых аэробными грамотрицательными бактериями. Новый антибиотик Fetcroja (cefiderocol) компании Shionogi & Co., Ltd. («Шионоги энд Ко., Эл-ти-ди») предназначен для лечения инфекций, вызываемых аэробными грамотрицательными бактериями, у взрослых при ограниченном выборе вариантов терапии, сообщает BusinessWire. По информации компании, cefiderocol – первый антибиотик, эффективный против всех грамотрицательных патогенов, защиту от которых ВОЗ считает высшим приоритетом. К ним относятся резистентные к карбапенемам акинетобактерия Баумана (Acinetobacter baumannii), синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) и энтеробактерии. Препарат принадлежит к группе цефалоспоринов. Эффективность препарата доказана в трех клинических исследованиях: APEKS-cUTI, APEKS-NP и CREDIBLE-CR. Cefiderocol тестировали у пациентов со следующими типами инфекций: осложненные инфекции мочевыводящих путей; госпитальная пневмония; ИВЛ-ассоциированная пневмония; сепсис; инфекции кожи и кожных структур. Эффективность препарата изучали также у пациентов с бактериемией. Татьяна Кублицкая

