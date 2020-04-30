Novartis проведет клиническое исследование канакинумаба у пациентов с COVID-19

Novartis планирует клиническое исследование моноклонального антитела канакинумаб у пациентов с синдромом избыточного высвобождения цитокинов, или цитокиновым штормом, при COVID-19. Другой препарат компании с аналогичным действием уже проходит испытания.

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis («Новартис») объявила, что планирует клиническое исследование III фазы канакинумаба («Иларис») у пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19. Об этом сообщает Fierce Pharma.

В клиническое исследование (КИ) планируется набрать 450 участников из Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании и США. Одна группа пациентов будет получать препарат, другая – плацебо, при этом у всех участников будет использоваться стандарт лечения коронавирусной инфекции.

Главная цель исследования – определить, сможет ли применение канакинумаба повысить выживаемость пациентов без потребности в искусственной вентиляции легких. Первые результаты ожидаются к концу лета.

Препарат представляет собой моноклональное антитело к интерлейкину-1 бета и используется для лечения воспалительных заболеваний, в том числе системных. Как сообщает компания, ранние лабораторные данные указывают на увеличение уровня цитокина интерлейкина-1 бета у некоторых пациентов с COVID-19. У отдельных заболевших развивается опасный для жизни иммунный ответ – «цитокиновый шторм», который приводит к повреждению органов.

В начале апреля компания начала КИ III фазы другого моноклонального антитела к интерлейкину-1 бета у пациентов с синдромом избыточного высвобождения цитокинов при COVID-19 – препарата «Джакави» (руксолитиниб). Оценка эффективности этого препарата также проводится в комбинации со стандартной терапией.

Анастасия Теслина

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