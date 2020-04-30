Охват лечением больных ВИЧ в России в 2019 году составил 60%

В 2019 году антиретровирусную терапию в России получили 464 138 взрослых пациентов с ВИЧ. Это примерно 60% пациентов, состоящих на диспансерном учете. Наиболее часто применяемая схема первого ряда – ламивудин 300 мг + тенофовир 300 мг + эфавиренз 600 мг – в 2019 году стоила 11 753 руб. (приблизительно 182 доллара США) за годовой курс лечения.

Согласно ежегодному отчету международной организации «Коалиция по готовности к лечению» (ITPCru), с которым ознакомился «ФВ», в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, стоимость самой популярной схемы снизилась почти на 9%. Общая сумма всех закупок антиретровирусных препаратов (АРВ) в прошлом году составила 26,5 млрд руб.

Минздрав в 2019 году на АРВ-препараты потратил 22,9 млрд руб., регионы – 2,5 млрд руб., ФСИН – 929,3 млн руб., федеральные учреждения – 180,9 млн руб.

Стоимость схем лечения препаратами первого ряда в 2019 году варьировалась от 11,7 тыс. до 131,4 тыс. руб. за годовой курс лечения. Наиболее часто применяемая схема первого ряда – ламивудин 300 мг + тенофовир 300 мг + эфавиренз 600 мг – в 2019 году стоила 11,7 тыс. руб. (приблизительно 182 доллара США) за годовой курс лечения. На эту схему, по данным ITPCru, пришлись почти половина курсов.

Стоимость наиболее распространенных схем второго ряда в 2019 году составляла от 25,2 тыс. до 101,3 тыс. руб. на одного пациента в год. Самые дорогостоящие схемы те, что включают долутегравир, входящий и в первую и во вторую линии, их стоимость составляет от 124,2 тыс. до 131,4 тыс. руб.

В обновленных рекомендациях ВОЗ по АРВ-терапии долутегравир рекомендован в качестве предпочтительного препарата в составе схем первой линии терапии ВИЧ-инфекции. «В России такие рекомендации пока только в проекте, но следует отметить увеличение количества долутегравира в 2019 году: объемы выросли более чем в 2 раза. Однако если исходить из общей номенклатуры закупок АРВ-препаратов, то на долутегравир приходится лишь 7% от общего количества курсов «третьих» препаратов, в то время как на эфавиренз и лопинавир/ритонавир приходится по 49% и 19% соответственно», – говорится в отчете ITPCru.

Цена долутегравира на протяжении нескольких лет не менялась. В 2019 году производитель предложил снизить цену на препарат на 27% в случае увеличения количества закупок курсов. Предложение было принято, цена годового курса в 2020 году составит 86,8 тыс. руб., в 2019 году она была 119,2 тыс. руб.

Расчеты ITPCru показывают, что новая цена завышена. «По информации, полученной из открытых источников, в том числе из официальных пресс-релизов, компания ViiV Healthcare (в России представлена GSK) в 2016 году предоставила Министерству здравоохранения Бразилии 70%-ную скидку на долутегравир и цену, эквивалентную 37 956 рублям за годовой курс лечения одного пациента, при условии закупки 100 000 годовых курсов лечения», – говорят специалисты организации.

По их мнению, Россия могла бы запросить аналогичную цену. Бразилия и Россия схожи, как по классификации Всемирного банка, которую ViiV Healthcare использует как основу для формирования политики по доступу, так и по масштабам эпидемии ВИЧ.

Стоит отметить, что при формировании цен на препараты из ЖНВЛП цены Бразилии не учитываются. Эта старана не входит в корзину референтных стран, перечисленных в Правилах регистрации и перерегистрации отпускных цен производителей на лекарства из перечня ЖНВЛП.

Елена Калиновская

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