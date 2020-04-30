Сарилумаб оказался не эффективен у тяжелых пациентов с COVID-19

Sanofi и Regeneron прекратят набор тяжелых пациентов в клиническое исследование сарилумаба при COVID-19, которое проходит в США. В дальнейшем в испытание будут включать только пациентов в критическом состоянии, у них препарат показал наибольшую эффективность.

Компании Sanofi («Санофи») и Regeneron («Редженерон») изменят дизайн испытания препарата Kevzara (сарилумаб) после того, как он не показал значительных результатов при лечении тяжелых пациентов с COVID-19 во второй фазе клинических исследований (КИ), сообщает Fierce Pharma.

Предварительные результаты КИ второй фазы показали, что применение Kevzara снизило у участников с коронавирусной инфекцией в тяжелом и критическом состоянии концентрацию маркеров воспаления, высокие уровни которых обнаруживали у некоторых пациентов с COVID-19. Тем не менее исходы – снижение потребности в вентиляции легких и риск смерти – показали «отрицательный тренд» у пациентов с тяжелой формой заболевания по сравнению с пациентами в критическом состоянии.

КИ третьей фазы, которое проходит в США, будет продолжать набор исключительно пациентов в критическом состоянии, а также исключит дозировку препарата 200 мг, которая продемонстрировала малую эффективность в ходе КИ второй фазы. В конечном счете планируется привлечь около 600 участников. Предварительные результаты этого испытания ожидаются в июне.

Kevzara относится к препаратам из группы ингибиторов интерлейкина-6, потенциал которых против COVID-19 начали исследовать после первых многообещающих результатов из Китая. Наряду с сарилумабом при коронавирусной инфекции испытывают тоцилизумаб, siltuximab.

Анастасия Теслина

pharmvestnik