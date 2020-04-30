Минздрав рекомендует введение низкомолекулярных гепаринов пациентам с COVID-19

Минздрав обновил рекомендации по лечению пациентов с COVID-19. В шестой версии документа изменения коснулись схем лечения осложнений и предупреждения тромбозов и тромбоэмболий.

В рекомендациях указано: при тяжелом течении COVID-19 цитокиновый шторм может вызвать нарушение свертывающей системы крови. Это связано с высоким риском венозной тромбоэмболии и летальных исходов.

В новой версии документа всем госпитализированным пациентам с COVID-19 рекомендуется введение низкомолекулярного гепарина в профилактических дозах. В случае недоступности препаратов − использование нефракционного гепарина. Пациенты, получающие пероральные антикоагулянты по другим показаниям, могут продолжать прием, если течение инфекции не является тяжелым.

Другие изменения коснулись предупреждения тяжелых осложнений. Время между развитием цитокинового шторма и острого дистресс-синдрома может занимать меньше одних суток. Важна упреждающая терапия, для этого Минздрав рекомендует использовать тоцилизумаб и сарилумаб, при среднетяжелых формах пневмонии возможно назначение барицитиниба.

Пациентам с тяжелым течением разрешено введение плазмы выздоровевших пациентов. Пока ведется разработка протоколов применения «антиковидной» плазмы, определение показаний, противопоказаний, правил заготовки плазмы. Клиническое использование антиковидной плазмы должно осуществляться в соответствии с действующим постановлением Правительства и приказом Минздрава по клиническому использованию донорской крови и ее компонентов.

Елена Воронина

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