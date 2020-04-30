В России зарегистрирован первый аппарат ИВЛ по упрощенной схеме

В марте 2020 года единственным поставщиком аппаратов ИВЛ была назначена структура ГК «Ростех» – АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии (КРЭТ)». На закупку аппаратов Правительство РФ выделило 7,5 млрд рублей.
В начале апреля 2020 года, после обращения производителей и поставщиков медицинских изделий, направленного премьер-министру Михаилу Мишустину, Правительство РФ упростило процедуру регистрации тест-систем, аппаратов искусственной вентиляции легких и ряда другой медтехники для диагностики и лечения COVID-19. Упрощенный порядок регистрации будет действовать до 1 января 2021 года.
В середине апреля 2020 года концерн «Аксион» (входит в ГК «Роскосмос») локализовал на своем предприятии в Ижевске производство портативных аппаратов ИВЛ для машин скорой помощи или перемещения пациентов. Предполагается, что мощность линии составит 1,5 тысячи аппаратов в месяц, поставка первой партии оборудования в российские медучреждения ожидается летом 2020 года.
Beijing Aeonmed Co основана в 2001 году в КНР и занимается производством и поставками эндоскопического, наркозно-дыхательного оборудования и аппаратов искусственной вентиляции легких. Компания представлена на рынках США, Германии и Индонезии.
По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Вионта» зарегистрировано в 2019 году, ее акционером выступает Алексей Воробьев. Финансовые показатели компании не раскрываются, действующих регудостоверений, помимо ИВЛ, у компании нет.
Фото: dotmed.com