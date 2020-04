МВД и ФСБ пресекли поставку 1,5 тысячи просроченных аппаратов ИВЛ Минздрав рекомендует введение низкомолекулярных гепаринов пациентам с COVID-19 » В России зарегистрирован первый аппарат ИВЛ по упрощенной схеме Росздравнадзор выдал первое регудостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по упрощенной схеме. Временную регистрацию до 1 января 2021 года получил аппарат ИВЛ VG70 производства китайской Beijing Aeonmed Co. Заявителем выступила столичная АО «Вионта». Росздравнадзор выдал первое регудостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по упрощенной схеме. Временную регистрацию до 1 января 2021 года получил аппарат ИВЛ VG70 производства китайской Beijing Aeonmed Co. Заявителем выступила столичная АО «Вионта». В марте 2020 года единственным поставщиком аппаратов ИВЛ была назначена структура ГК «Ростех» – АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии (КРЭТ)». На закупку аппаратов Правительство РФ выделило 7,5 млрд рублей. В начале апреля 2020 года, после обращения производителей и поставщиков медицинских изделий, направленного премьер-министру Михаилу Мишустину, Правительство РФ упростило процедуру регистрации тест-систем, аппаратов искусственной вентиляции легких и ряда другой медтехники для диагностики и лечения COVID-19. Упрощенный порядок регистрации будет действовать до 1 января 2021 года. В середине апреля 2020 года концерн «Аксион» (входит в ГК «Роскосмос») локализовал на своем предприятии в Ижевске производство портативных аппаратов ИВЛ для машин скорой помощи или перемещения пациентов. Предполагается, что мощность линии составит 1,5 тысячи аппаратов в месяц, поставка первой партии оборудования в российские медучреждения ожидается летом 2020 года. Beijing Aeonmed Co основана в 2001 году в КНР и занимается производством и поставками эндоскопического, наркозно-дыхательного оборудования и аппаратов искусственной вентиляции легких. Компания представлена на рынках США, Германии и Индонезии. По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Вионта» зарегистрировано в 2019 году, ее акционером выступает Алексей Воробьев. Финансовые показатели компании не раскрываются, действующих регудостоверений, помимо ИВЛ, у компании нет.

Фото: dotmed.com vademec