МВД и ФСБ пресекли поставку 1,5 тысячи просроченных аппаратов ИВЛ

Сотрудники МВД и ФСБ РФ изъяли 1,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с истекшим сроком регудостоверения, предполагавшихся для поставки в медучреждения, при обысках в Московской, Костромской и Свердловской областях. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере), задержаны семеро подозреваемых. Общая стоимость медизделий оценивается более чем в 700 млн рублей. Сотрудники МВД и ФСБ РФ изъяли 1,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с истекшим сроком регудостоверения, предполагавшихся для поставки в медучреждения, при обысках в Московской, Костромской и Свердловской областях. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере), задержаны семеро подозреваемых. Общая стоимость медизделий оценивается более чем в 700 млн рублей.

Как сообщили в МВД, первоначально сотрудниками полиции было обнаружено 287 аппаратов «Фаза-5НР» без сопроводительной документации в сельском поселении Гжель Раменского района Московской области. Аппараты были отправлены на экспертизу в Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области, в ходе которой выяснилось, что оборудование было произведено в 1999-2000 годах, при этом у него отсутствовали сертификационные и регистрационные документы, а также доказательства легальности происхождения.

Затем в ходе расследования поставок и обысков в Костромской и Свердловской областях обнаружено и изъято еще около 1,5 тысячи аналогичных аппаратов ИВЛ.

В результате Следственное управление «Раменское» МВД РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 4 159 УК РФ. Правоохранительные органы задержали семерых подозреваемых в сбыте оборудования, пять из которых были отправлены под домашний арест.

Ранее Управление СК РФ по Владимирской области возбудило уголовное дело из-за поставки 50 аналогичных аппаратов ИВЛ с истекшим сроком регудостоверения на общую сумму 6 млн рублей в Городскую больницу №6 Владимира, перепрофилированную под пациентов с коронавирусной инфекцией. Как выяснилось, медоборудование закупил депутат Госдумы от региона Григорий Аникеев, при этом сам он заявил, что техника была закуплена «по рекомендации главврача» медучреждения.

По сведениям Росздравнадзора, аппараты ИВЛ «Фаза-5 НР» выпускались ОАО «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова» и Уральским приборостроительным заводом (входит в ГК «Ростех»). Регудостоверение на оборудование истекло в 2008 году.