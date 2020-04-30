Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с блокировкой сайта Vademecum

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков считает важным, чтобы квалифицированная информация не ограничивалась в доступе. О случае ограничения Роскомнадзором доступа к сайту vademec.ru ему неизвестно. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков считает важным, чтобы квалифицированная информация не ограничивалась в доступе. О случае ограничения Роскомнадзором доступа к сайту vademec.ru ему неизвестно.

«Конечно, нужно решительно бороться с разными фейками, решительно бороться с преднамеренным распространением информации, которая способна вредить ситуации, вредить здоровью людей, которые распространяют лживую информацию о действиях властей. Это не должно никак, конечно же, ограничивать информацию квалифицированную, объективную, это очень важно», – заявил Песков. Предотвращение распространения фейков о коронавирусе он назвал «важной правоприменительной практикой».

Роскомнадзор 28 апреля уведомил Vademecum о блокировке сайта из-за публикации, признанной Генпрокуратурой недостоверной. Речь идет о новостной заметке «Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по «скорой», опубликованной 22 апреля. Спустя несколько часов доступ к ресурсу был заблокирован, и спорная новость была удалена. Сайт был разблокирован 29 апреля.

В заметке говорилось, что МГФОМС предупредил медучреждения и страховые компании об оплате фондом медицинских услуг с кодами «коронавирусная инфекция типа 2019-nCov», «острая очаговая пневмония неосложненная», «дыхательная недостаточность 1-2-й степени с тяжелым течением» только в случае, если пациента доставила бригада скорой и неотложной помощи. Подлинность письма МГФОМС Vademecum подтвердили в нескольких медорганизациях.

Некоторые СМИ перепечатали новость с искажающими смысл публикации заголовками, утверждающими, что пациентам придется самостоятельно оплачивать лечение от COVID-19, если они не прибыли в больницу на «скорой». Депздрав Москвы позже опубликовал свой комментарий, указав, что пациент должен получать лечение по ОМС, но не коснулся в своем сообщении содержания письма и не ответил на запросы СМИ о схеме оплаты расходов клиник на лечение пациентов с COVID-19.