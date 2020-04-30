Компания «ПФК Обновление» начала выпуск новой формы парацетамола

Компания разработала специальные технологии для прессования шипучего парацетамола. «ПФК Обновление» – единственное производство в России, на котором смогли реализовать эту технологию. Работа над запуском производства парацетамола шипучей формы заняла у компании более трех лет.
«Преимущество растворимого парацетамола в скорости достижения эффекта. Данная лекарственная форма принимается в жидком виде, соответственно, лекарственное вещество всасывается быстрее, и его максимальная концентрация может достигаться уже на 10 минуте с момента приема, – отметил генеральный директор «ПФК Обновление» Владлен Калустов. – Новую технологию мы доработали буквально в прошлом месяце. Она дает не просто более качественную таблетку, с ее помощью мы увеличиваем производительность. «ПФК Обновление» не прекращала и не планирует прекращать выпуск ни одного препарата, включая парацетамол, который сейчас на слуху».
Ежемесячная потребность парацетамола в России составляет около 5 млн упаковок, а в марте – на фоне пандемии коронавирусной инфекции – пиковая потребность достигла трехкратных значений. За 3,5 месяца 2020 года «ПФК Обновление» реализовала более 5,5 млн упаковок парацетамола, то есть каждую третью упаковку в стране – это на 40% больше, чем год назад.
Выпуск лекарственной продукции фармкомпании увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В промышленный выпуск введено более 30 новых препаратов.
Для фармацевтических компаний препараты из списка ЖНВЛП по большей части не являются рентабельными, и некоторые крупные производители ранее сообщали о возможном отказе от выпуска некоторых лекарственных средств из перечня. В «ПФК Обновление» уточнили, что такие препараты действительно не приносят значительный доход, но отказываться от них пока не готовы. В список этих лекарственных средств входит и большое количество кардиопрепаратов, без которых сложно представить жизнь не только в период пандемии.
«Производственная фармацевтическая компания Обновление» – крупнейший российский производитель лекарственных средств торговой марки RENEWAL®. В продуктовый портфель компании входит порядка 200 наименований, включая традиционные анальгетики, антисептики, спазмолитики, кардиопрепараты и антибиотики (Грамицидин С и другие), инъекционные растворы (упаковка буфус) и препараты лор-группы (линейка препаратов Сиалор).
Важные направления работы «ПФК Обновление» – сотрудничество с Новосибирским научным центром (Академгородок) и фармацевтическая разработка новейших лекарственных средств, не имеющих аналогов в России.
Фото: «ПФК Обновление»