Компания «ПФК Обновление» начала выпуск новой формы парацетамола

Фармкомпания запустила производство новой лекарственной формы парацетамола, аналогов которой сейчас нет в России. В разработку – комплекс производственных, технических и технологических решений – было вложено более 200 млн рублей. Новая лекарственная форма действует до трех раз быстрее классического парацетамола, что критически важно, если необходимо экстренно снизить температуру. Фармкомпания запустила производство новой лекарственной формы парацетамола, аналогов которой сейчас нет в России. В разработку – комплекс производственных, технических и технологических решений – было вложено более 200 млн рублей. Новая лекарственная форма действует до трех раз быстрее классического парацетамола, что критически важно, если необходимо экстренно снизить температуру.

Компания разработала специальные технологии для прессования шипучего парацетамола. «ПФК Обновление» – единственное производство в России, на котором смогли реализовать эту технологию. Работа над запуском производства парацетамола шипучей формы заняла у компании более трех лет.

«Преимущество растворимого парацетамола в скорости достижения эффекта. Данная лекарственная форма принимается в жидком виде, соответственно, лекарственное вещество всасывается быстрее, и его максимальная концентрация может достигаться уже на 10 минуте с момента приема, – отметил генеральный директор «ПФК Обновление» Владлен Калустов. – Новую технологию мы доработали буквально в прошлом месяце. Она дает не просто более качественную таблетку, с ее помощью мы увеличиваем производительность. «ПФК Обновление» не прекращала и не планирует прекращать выпуск ни одного препарата, включая парацетамол, который сейчас на слуху».

Ежемесячная потребность парацетамола в России составляет около 5 млн упаковок, а в марте – на фоне пандемии коронавирусной инфекции – пиковая потребность достигла трехкратных значений. За 3,5 месяца 2020 года «ПФК Обновление» реализовала более 5,5 млн упаковок парацетамола, то есть каждую третью упаковку в стране – это на 40% больше, чем год назад.

Выпуск лекарственной продукции фармкомпании увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В промышленный выпуск введено более 30 новых препаратов.

Для фармацевтических компаний препараты из списка ЖНВЛП по большей части не являются рентабельными, и некоторые крупные производители ранее сообщали о возможном отказе от выпуска некоторых лекарственных средств из перечня. В «ПФК Обновление» уточнили, что такие препараты действительно не приносят значительный доход, но отказываться от них пока не готовы. В список этих лекарственных средств входит и большое количество кардиопрепаратов, без которых сложно представить жизнь не только в период пандемии.

«Производственная фармацевтическая компания Обновление» – крупнейший российский производитель лекарственных средств торговой марки RENEWAL®. В продуктовый портфель компании входит порядка 200 наименований, включая традиционные анальгетики, антисептики, спазмолитики, кардиопрепараты и антибиотики (Грамицидин С и другие), инъекционные растворы (упаковка буфус) и препараты лор-группы (линейка препаратов Сиалор).

Важные направления работы «ПФК Обновление» – сотрудничество с Новосибирским научным центром (Академгородок) и фармацевтическая разработка новейших лекарственных средств, не имеющих аналогов в России.

Фото: «ПФК Обновление»

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